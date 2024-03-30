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Экономика

Группа ОМК в очередной раз повысила зарплату рабочим выксунского завода

04 апреля 2024 11:23  [104] Экономика

Фото: Вячеслав Хабаров

Группа ОМК повысила заработную плату всем рабочим выксунского завода, с марта она выросла на 7% и выше. С апреля зарплаты пересмотрят и для остальных заводчан. Только за последние 12 месяцев это уже третье повышение.

Всем сотрудникам рабочих специальностей увеличили тарифные ставки на 7%. За счет новой более прозрачной и объективной системы оплаты труда, которую на предприятии ввели осенью 2023 года, вместе с тарифной ставкой пропорционально выросли все имеющиеся у рабочих надбавки и доплаты, включая за специфику рабочего места, профессиональное мастерство, совмещение профессий, доплаты за руководство бригадой и другие.

Изменения в оплате труда сотрудники могут увидеть в расчетных листах за март и на цифровом сервисе "Мои возможности", который компания разработала специально для удобства рабочих. Сервис позволяет сотрудникам легко разобраться, из каких компонентов складывается их зарплата, узнать алгоритмы расчета, историю изменений, а также критерии оценки рабочего места.

"Мы ежегодно повышаем заработную плату сотрудникам. По данным Росстата, сейчас на выксунском заводе ОМК самая высокая среди всех промышленных предприятий Нижегородской области средняя зарплата – мы опережаем по этому показателю на 14%. В прошлом году мы провели масштабную работу и полностью пересмотрели систему оплаты труда для рабочих, чтобы она стала прозрачной, понятной и объективной. Ориентировались в первую очередь на мнение самих работников и мастеров. Вместе с ними определили единые критерии оценки рабочих мест, которые формируют уровень заработной платы по профессиям. Учли и профессионализм сотрудника через отдельные надбавки, пересмотрели проценты и подходы по установлению доплат. Благодаря этому через увеличение тарифной ставки можем одновременно увеличивать и другие доплаты. Еще запустили уникальный для промышленности цифровой сервис "Мои возможности". Его польза в том, что рабочий видит, как он может еще увеличить свой доход, например, повысив квалификацию или получив дополнительные навыки", – рассказала директор по персоналу выксунского завода ОМК Светлана Исаева.

Ранее сообщалось, что ОМК запустила корпоративный транспорт в Выксу для сотрудников из Ардатова.

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Теги:
Выкса ОМК
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