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Общество

МТС предложила нижегородцам планшеты с бесплатной связью

04 апреля 2024 14:31  [125] Общество

Компания МТС сообщает о запуске новой программы к началу дачного сезона. При покупке планшетов или Wi-Fi роутера онлайн или в магазинах розничной сети клиенты получат бесплатно тариф МТС Больше на три месяца. Воспользоваться предложением можно во всех регионах присутствия МТС.

В программе участвуют более трехсот планшетов от двенадцати брендов, среди которых Samsung, Huawei, Realme, Lenovo и другие, а также модель Wi-Fi роутера TP-Link TL-MR100 4G LTE.

"Сегодня планшеты пользуются высокой популярностью, в первую очередь за счет своей функциональности - устройства стали приближаться по характеристикам к ноутбукам и способны полноценно заменить их в учебе или в работе. Учитывая это, мы запустили новую программу к началу дачного сезона, чтобы наши покупатели могли, не думая о состоянии баланса на счете пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС", - комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов. 

По итогам 2023 года продажи планшетов в России выросли впервые за три года. С января по декабрь в стране было продано 2,4 млн устройств на общую сумму в 49,8 млрд рублей, что больше по сравнению с предыдущим годом на 32% в штуках и на 30% в деньгах. Самыми популярными брендами стали Huawei и Samsung, которые суммарно заняли около 30% российского рынка в штуках. 

В тариф МТС Больше для нижегородцев включены 30 ГБ мобильного интернета, набор ежемесячных пакетов 600 минут и 600 SMS на все сети России, безлимит на сервисы экосистемы МТС: Мой МТС, МТС Premium, KION, МТС Музыка, Строки, МТС Лончер и МТС Live. Также пользователи могут улучшить условия тарифа, подключив бесплатно опции для безлимитного трафика на популярные мессенджеры и социальные сети. 

Фото: пресс-служба МТС
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Теги:
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