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Разведение мостов в Питере

04 апреля 2024 15:03  [52]

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Когда разводят мосты 2024? Этот вопрос волнует многих туристов, потому что попасть в Санкт-Петербург именно в этот период – настоящий подарок.

Разводные мосты – основная достопримечательность Питера. Мосты считаются символом города и не только туристы, но и местные жители приходят посмотреть на это чудо.

В Санкт-Петербурге разводят 13-ть мостов. К этому зрелищу невозможно привыкнуть или описать его несколькими словами. Специалисты, которые создали это чудо, смогли доказать всему миру, что чудеса мы делаем сами, главное, желание и возможности.

Казалось бы, как поднять обычный мост. Но это сделать вполне реально. Пролеты одного моста поднимаются в разное время и в подобном положении могут простоять несколько часов.

И если хочется увидеть все это, то к прогулке стоит подготовиться. Одно дело, если человек уже видел все эти красоты и, совершенно другое, если приехал специально посмотреть на разводные мосты. Встреча с Невой должна запомниться на всю жизнь.

Разводить мосты начинают в теплое время года. Как только в городе прекратятся заморозки и станет по-настоящему тепло, можно устраивать экскурсию и смотреть на чудо техники.

Узнать расписания разводки мостов не сложно. Можно заглянуть на специальные сайты. Каждый мост разводят в определенное время. Кто-то приходит специально посмотреть, как разводят мосты, а кто-то просто гуляет весь день по городу и случайно попадает на набережную.

В выходные дни на набережной очень много людей. На причалах тоже не протолкнуться. Если есть возможность, то лучше отправится смотреть на одну из главных достопримечательностей Питера в будний день.

Чтобы получить от процесса колоссальное удовольствие, стоит отправиться в небольшой круиз по Неве. Подобный подход позволяет не только увидеть, как разводят мосты, но и посмотреть на город совершенно с другого ракурса. Нередко случается так, что мосты начинают разводить прямо над головами туристов.

Подобное путешествие имеет продуманный маршрут, с которого свернуть не получится. За одну ночь можно увидеть абсолютно каждый разводной мост.

Если нет желания отправляться в путешествие по воде, но можно устроить прогулку по Набережной. Подобный формат знакомства с достопримечательностями подходит тем, кто не любит что-то планировать. Однако, в этом случае стоит заранее узнать, когда мосты разводят и постараться попасть в нужное время в нужное место. Но, стоит быть готовым к тому, что вечерами на набережной собираются толпы людей и занять хорошее место вряд ли получится.

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