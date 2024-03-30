Произведения Максима Горького прозвучали на шести языках Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Литературная встреча "Горький – это звучит гордо на разных языках" прошла в музее-квартире А.М. Горького. Об этом сообщает департамент социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.

Встреча, в которой приняли участие представители разных общин и стран, началась в Ковалихинском сквере. Сотрудник музея провел для участников экскурсию и рассказал о жизни и творчестве Максима Горького. В музее-квартире А.М. Горького участники встречи узнали о вкладе писателя в русский язык и русскую культуру, а также о роли творчества и личности Максима Горького для культуры XXI века.

Преподаватель испанского языка в НГПУ имени Козьмы Минина, основатель, руководитель Латиноамериканского культурного центра в Нижнем Новгороде "ПАНАКА" Эдит Сиприан прочитала на испанском языке отрывок из романа "Мать". Студент НГТУ имени Р.Е. Алексеева, представитель национально-культурной автономии азербайджанцев Нижнего Новгорода Феган Манафов прочитал отрывок из стихотворения "Прощай" на азербайджанском языке. Также в рамках литературного вечера прозвучали произведения Максима Горького на русском, корейском персидском и армянском языках.

Как отметил первый заместитель директора городского департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Руслан Бадретдинов, встреча литературного клуба стала результатом работы межнационального молодежного клуба, который был создан по инициативе Юрия Шалабаева.

"Это был уникальный шанс познакомиться, прочитать и послушать любимые отрывки Горького на разных языках. Мы планируем проведение циклов киноклубов, литературных и дискуссионных клубов для молодежи. И, конечно, надеемся, что молодые ребята из наших национальных общин предложат свои идеи, и мы в ближайшее время встретимся в другом месте и с другой не менее интересной темой", – рассказал Руслан Бадретдинов.

Напомним, что рабочая группа по межнациональным отношениям в рамках деятельности Межконфессионального консультативного совета при администрации Нижнего Новгорода была образована в 2014 году для поддержания межнационального и межконфессионального согласия и предупреждения возникновения межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов в Нижнем Новгороде.

В состав рабочей группы входят представители администрации, правоохранительных органов и национально-культурных организаций Нижнего Новгорода. Ежегодно главой города Юрием Шалабаевым утверждается Комплексный план мероприятий по развитию и укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений.