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Общество

"Ростелеком" и "Кванториум" дали старт конкурсу по кибербезопасности "DigitaLogia. Новое поколение"

08 апреля 2024 14:09  [122] Общество

"Ростелеком" и Центр молодежных инженерных и научных компетенций "Кванториум" запустили в Нижнем Новгороде конкурс видеороликов и анимации в рамках образовательного проекта о цифровых технологиях DigitaLogia. 

Принять участие в конкурсе могут школьники от 12 до 17 лет, которые увлекаются видеосъемкой и монтажом. Темы для создания работ — "Кибербуллинг: интернет-травля начинается не в онлайн-среде", "Как интернет может сделать нашу жизнь лучше", "Проблема использования человеком возможностей искусственного интеллекта".

Евгений Петров, вице-президент — директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":

"С развитием цифровых технологий растет уровень интернет-угроз. Специалисты нашей компании регулярно рассказывают школьникам о мерах безопасности в виртуальной среде. В процессе создания конкурсных работ ребята смогут в очередной раз оценить киберриски и предложить свои варианты решения проблем, с которыми они сталкиваются в сети". 

В состав жюри конкурса войдут эксперты провайдера, педагоги и представители медиаиндустрии. 

Юлия Огородникова, руководитель детского технопарка "Кванториум ГАЗ":

"Мы предложили ребятам, у которых уже есть навыки создания анимационных роликов, самостоятельно сделать видеоролики по теме интернет-угроз. Самые интересные сюжеты будем использовать на занятиях по кибербезопасности".

Для участия в проекте "DigitaLogia. Новое поколение" необходимо зарегистрироваться на сайте. Работы принимаются до 30 апреля. Победители получат призы от компании "Ростелеком" и Центра молодежных инженерных и научных компетенций "Кванториум".

Проект DigitaLogia проходит четвертый год. В течение образовательного курса школьники узнают о развитии цифровых технологий и правилах кибергигиены. Познакомиться с предыдущими выпусками проекта DigitaLogia можно на сайте "Ростелекома".

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"
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Теги:
Кванториум Ростелеком
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