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Бизнес

"Ростелеком" инвестировал в цифровое счастье клиентов 12,8 млрд рублей за 2023 год

08 апреля 2024 15:02  [74] Бизнес

В 2023 году "Ростелеком" увеличил охват оптическими сетями передачи данных до более чем 41 млн домохозяйств, а также провел масштабную модернизацию ранее построенных сетей. Всего "Ростелеком" инвестировал в цифровое счастье клиентов 12,8 млрд рублей за прошлый год, повысив качество широкополосного доступа в интернет (ШПД) для сотен тысяч семей по всей стране. Достигнутые показатели стали рекордными за все время работы компании в статусе крупнейшего интернет-провайдера страны.

"В Нижегородской области в охват оптической сети “Ростелекома” вошли порядка 20 тыс. домохозяйств. Мы охватили оптикой практически весь север региона, куда современные коммуникации не доходили долгие годы. В этом году планируем провести самую масштабную модернизацию медной инфраструктуры для 20 тыс. частных домов в 30 населенных пунктах области", — рассказал вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Евгений Петров.

За год в городах и других населенных пунктах 65 регионов построено 3 000 км волоконно-оптических линий связи для организации технической возможности подключения интернета в 1,3 млн домохозяйств, что обеспечило приток новых клиентов. Построенные сети обеспечивают скорость передачи данных на уровне 1 Гб/с и выше, они охватывают как новостройки, так и вторичное жилье, и частные дома. Тем самым «Ростелеком» еще раз подтвердил, что обладает самым большим по географии покрытием сетями ШПД в стране.

Обеспечение надежности и качества сервисов требуют постоянного развития и модернизации инфраструктуры на уровнях сети выше последней мили. Важнейшие направления модернизации сетей в интересах ранее подключенных частных клиентов:
- в течение года установлено дополнительное оборудование для расширения пропускной способности сети на 64 магистральных маршрутизаторах широкополосного доступа (BRAS), что повысило качество домашнего интернета для 840 тыс. семей; 
- в 2023 году заменены 11 тыс. домовых интернет-коммутаторов — улучшение пользовательского опыта ощутили 300 тыс. семей.

Продолжается реализация программы по замене устаревшего оконечного оборудования — Wi-Fi-роутеров, ТВ-приставок, которые используются в квартирах абонентов. За три года установка новых высокоскоростных устройств улучшила качество услуг у более чем 260 тыс. семей.

В результате усилий "Ростелекома" по расширению и модернизации сетей ШПД повысились скорость и надежность соединения, загрузка видео и другого тяжелого контента, устранены риски перегрузки оборудования в часы наибольшей активности пользователей. Рост качественных показателей коснулся не только услуги доступа в интернет, но также дополнительных цифровых сервисов "Ростелекома", которые используют эту инфраструктуру — онлайн-кинотеатра Wink, домашнего облачного видеонаблюдения, "Умного дома", "Ключа" и других.

В компании реализована система мониторинга качества услуг с помощью искусственного интеллекта. Она диагностирует и решает проблемы сервисов еще до того, как это почувствуют сами пользователи. В результате снижается количество обращений в техническую поддержку. 

"Ростелеком" планомерно инвестирует в развитие и модернизацию сетей связи. 2023 год — беспрецедентный по масштабам финансовых вложений и объемам работ. В 2024 году работы по строительству и увеличению доступности сети будут продолжены. Последовательная реализация работ по масштабированию и модернизации сети позволяет шаг за шагом развивать инфраструктуру. Это гарантирует максимальный уровень надежности сети для предоставления услуг на высоких скоростях", — уточнил старший вице-президент по технической инфраструктуре Алексей Сапунов.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"
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Теги:
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