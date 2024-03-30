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Общество

Первая партия гуманитарной помощи отправилась из Нижегородской области в Оренбуржье

08 апреля 2024 15:08  [76] Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Сегодня ночью была отправлена гуманитарная помощь из Нижегородской области в Оренбуржье, где сейчас затоплено большое количество территорий в результате весеннего паводка. Больше всего на данный момент пострадал город Орск, именно туда и отправилась фура с нижегородским грузом. В составе – бутилированная вода, в которой сейчас больше всего есть необходимость в пострадавшем регионе.

Гуманитарная помощь была сформирована региональным отделением "Единой России" совместно с Домом народного единства и благотворительным фондом "Купно за едино". 

"Все мы прекрасно знаем, какая непростая ситуация складывается сегодня в Оренбургской области. Особенно пострадал город Орск, который сейчас находится в эпицентре стихии. И именно в такие моменты мы должны показывать свое единство и неравнодушие. По поручению главы региона Глеба Сергеевича Никитина оперативно подготовили гуманитарный груз. Сейчас один из самых востребованных товаров – это вода. Поэтому уже одна фура с водой сегодня ночью уехала в Оренбургскую область из нашего региона", - рассказал руководитель исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов.

Он также добавил, что и дальше будут на связи с региональными властями Оренбургской области и готовы оказывать всевозможную помощь. 

"Сегодня важно именно обеспечить людей, которые пострадали от паводка и в спешке покидали свои дома, предметами первой необходимости, вещами, продуктами. Поэтому, конечно, не останемся в стороне. Будем делать все, что в наших силах", - заключил Алексей Антонов.

Напомним, 5 апреля произошел первый прорыв дамбы в городе Орск. На данный момент пострадали тысячи жителей. Людей эвакуируют не только в Орске, но и в Оренбурге, а также в других населенных пунктах области. По данным Росгидромета, к 10 апреля ожидается пик паводка, стабилизация ситуации прогнозируется только после 20 апреля. На данный момент паводок в Оренбургской области отнесен к чрезвычайной ситуации федерального характера.
 

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Теги:
гуманитарная помощь Единая Россия
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