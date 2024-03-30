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Отели в Ростове-на-Дону на OZON

08 апреля 2024 16:02  [100]

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Ростов-на-Дону – уникальный город с богатой историей. Несмотря на то, что город сегодня идет в ногу со временем, местным жителям удается хранить историю края и бережно относится к историческим памятникам, которых тут немало. И если получится побывать в этом городе, то найти отель Ростов на Дону не составит труда.

Несколько слов о городе

Ростов-на-Дону можно с уверенностью назвать Южной столицей нашей огромной страны. В город приезжает немало туристов, и большая часть из них остаются довольны, потому что у них получилось отлично отдохнуть.

Местные жители радушно встречают путешественников. Туристы могут не только полюбоваться на Дон, но и посетить огромное количество интересных мест. Город богат архитектурными памятниками, природными достопримечательностями и необычными скульптурами. Если хочется оценить южное гостеприимство, то стоит заглянуть на базар.

Отели Ростова на Дону широко представлены на OZON. Если к процессу поиска подойти грамотно, то можно быстро найти наиболее подходящий вариант по доступной цене.

Что посмотреть в Ростове-на-Дону?

Выше мы уже говорили о том, что достопримечательностей в Ростове-на-Дону огромное количество. Конечно, рассказать про все мы не сможет, а вот обратить внимание на основные обязательно стоит.

  1. Парамоновские склады

Склады были построены примерно в 19-м веке и до наших дней не дошли в том виде, в каком были раньше. Историки считают это строение основным купеческим наследием, которое удалось сохранить.

Комплекс огромный. Специалисты, которые занимались строительством, сумели создать действительно крепкие здания, которые смогли выстоять и сохраниться. Несмотря на то, что город активно развивается, склады не портят его внешнего вида и органично вписываются в городской ландшафт.

  1. Ботанический сад

Если хочется побывать в зеленом оазисе и насладиться красотой уникальных растений, то обязательно стоит заглянуть в ботанический сад, который расположен на северо-западе города. На огромной площади растут тысячи деревьев, цветов, кустарников и встречаются редкие растения, которые требуют особого ухода.

Местные жители гордятся оранжереями, в которых растения цветут круглый год. Туристы могут посетить выставочный зал, где можно изучить коллекцию экзотических насекомых и послушать интересные истории.

  1. Соленое озеро

Путешествие на Соленое озеро возможно в теплое время года. Зимой тут делать нечего. Местные жители любят озеро и предпочитают отдыхать именно тут.

Если нет желания бродить по городу, то тут получится отлично отдохнуть.

Фото с сайта «Интернет Решения» ozon.ru
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