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Бизнес

Нижегородская "Digital-оттепель": "Ростелеком" растопит лед холодных звонков

09 апреля 2024 15:19  [86] Бизнес

"Ростелеком" принял участие в ежегодной конференции в области интернет-маркетинга и рекламы "Digital-оттепель", собравшей в Нижнем Новгороде бизнес-сообщество из разных городов России для обмена лучшими практиками. Компания представила участникам сервис "Таргетированные звонки".

О роботизированных коммуникациях рассказал Антон Корчагин, директор направления департамента по работе с малыми и средними предприятиями ПАО "Ростелеком", эксперт по стратегии работы с клиентской базой (CRM), консультант в области BigData и внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы.

Он сообщил, что рынок голосовых технологий с 2021 года вырос семикратно. "Ростелеком" сам активно использует их и предлагает своим клиентам. Более трех тысяч продавцов компании обслуживают 200 тысяч организаций малого и среднего бизнеса с помощью речевых помощников, 400 тысяч звонков ежемесячно осуществляют роботы. Половина продаж услуг оператора приходится именно на этот канал коммуникаций. При этом 96% респондентов негативно воспринимают холодные звонки, однако 77 % относятся к ним позитивно, если предложение соответствует запросам. 

Из 700 тысяч клиентов "Ростелекома" в сегменте МСП гибридными роботизированными коммуникациями пользуются 16% организаций, 75% планируют внедрить голосовых роботов в свои бизнес-процессы в ближайшее время.

С уходом с российского рынка рекламы зарубежных соцсетей сократилось количество инструментов лидогенерации и выросла их стоимость. В этот момент "Ростелеком" выпустил продукт "Таргетированные звонки" на базе собственной виртуальной АТС.

Компания предлагает клиентам "теплую" базу, сформированную под запросы заказчика, готовое ПО для звонков с детальной отчетностью по совершенным вызовам, возможностью записи разговоров и речевой аналитикой.

Антон Корчагин, директор направления департамента по работе с малыми и средними предприятиями ПАО "Ростелеком":

"Это полностью готовое к использованию коробочное решение. Чтобы начать пользоваться услугой, нужно заполнить бриф с описанием целевой аудитории, на основании которого мы формируем "теплую" базу, загружаем ее в ПО, и через две минуты наш заказчик может пользоваться сервисом. Первый контакт с потенциальной аудиторией совершает робот. Его мы создаем индивидуально для каждого клиента, также помогаем составить скрипты. И всё это без дополнительных затрат на оборудование. Пользователь оплачивает только время разговоров".

Как отмечает спикер, спрос на услугу огромный. Сейчас ее тестируют свыше 10 тыс. клиентов компании и уже оценили конверсию от «теплых» звонков, которая в 2,5–3 раза выше в сравнении с холодным обзвоном.

Подробная информация о сервисе "Таргетированные звонки" — на сайте "Ростелекома". 

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"
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Теги:
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