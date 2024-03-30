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Акустическая кабина: комфорт, который сложно переоценить

09 апреля 2024 17:46  [78]

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Современные open-space офисы, планировка которых базируется на принципе открытого пространства, при всех преимуществах обладают одним важным недостатком: уровень шума в них зачастую чрезвычайно высок. Замеры показывают, что он нередко достигает 65 Дб, т.е. превышает верхнюю границу нормы на целых 15 Дб. В таких условиях сложно сосредоточиться и крайне неудобно проводить важные переговоры. Решением проблемы сегодня стала акустическая кабина, которую можно установить в любом помещении за несколько часов.

Что такое акустическая кабина

Такое название получили кабины и капсулы разных размеров, изготовленные из шумопоглощающих материалов. Это обычный бокс, изготовленный из триплексного стекла или непрозрачного материала, но со стеклянной дверью. Внутри располагается небольшой стол и одно или несколько сидений. Кабина оборудована вентиляцией, светильниками, а также электрическими розетками и портами для подключения оргтехники. Но самое главное – люди, находящиеся внутри, не испытывают звукового давления извне и могут разговаривать без опасения, что их слова будут услышаны снаружи.

Для чего используют акустическую кабину

Звукоизолированный бокс – настоящая палочка-выручалочка в ситуациях, когда:

  • нужно провести важные переговоры, а отдельного помещения в офисе нет;
  • приходится часто говорить по телефону, мешая коллегам работать;
  • в небольшом офисном помещении сложно выделить изолированную зону;
  • некоторые сотрудники периодически решают задачи, требующие предельной концентрации внимания, а значит – тишины;
  • во время разговоров или звонков требуется соблюдать конфиденциальность.

Кроме того, акустическая кабина может использоваться сотрудниками как комната отдыха, в которой можно отдохнуть от офисного шума и суеты.


В чём преимущества акустических кабин?

У этих сооружений немало достоинств, которые пришлись по душе пользователям. Достаточно сказать, что акустические кабины в своих офисах используют такие монстры бизнеса, как Газпром или Сбербанк. В числе наиболее ценных качеств потребители называют:

  • превосходную шумоизоляцию – в кабине действительно тихо, стоит лишь зайти внутрь и закрыть дверь;
  • отсутствие эха, поскольку специальные материалы, которыми обшита кабина, гасят любой звуковой шум и создают обстановку акустического комфорта;
  • простой и быстрый монтаж – кабину доставляют в офис в виде готовых модулей, для сборки которых и подключения к коммуникациям достаточно нескольких часов;
  • мобильность – при переезде офиса акустическую кабину можно без проблем разобрать и увезти на новое место;
  • современный дизайн, который органически встраивается в интерьер любого офисного пространства;
  • разнообразие моделей – можно выбрать бокс вместительностью от одного до шести человек, а также капсулы со спальными местами для компаний, сотрудникам которых часто приходится задерживаться на рабочем месте допоздна.

Десятки различных моделей акустических кабин представлены на сайте https://attento.ru/akusticheskie-kabiny/. Такие конструкции пока не слишком распространены, однако уже сейчас понятно, что у них большое будущее, и уже через несколько лет они станут едва ли не обязательным элементом любого офиса.

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