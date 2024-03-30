В ледяном плену: завершены съемки арктического сериала-катастрофы "Челюскин. Первые" Культура и отдых

За экспедицией парохода "Челюскин", который впервые должен был за одну навигацию пройти Северный морской путь, следила вся страна. Однако судно было раздавлено льдами и затонуло в феврале 1934 года. Последовала легендарная спасательная операция, за которой пристально наблюдал уже весь мир. Об этих событиях расскажет шестисерийный арктический сериал "Челюскин. Первые" (16+), съемки которого только что завершились. Для российской киносериальной индустрии это уникальный проект по масштабу, географии, сложности и высокотехнологичности съемок. В главных ролях — Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев и Алексей Розин.

Производством сериала занимается компания Art Pictures Vision по заказу "НМГ Студии" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Балет", "‎Библиотекарь" и другие) и выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) уже в этом году.

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/SarZUAOyPWRUDQ (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru).

1934 год. Пароход ледокольного типа "Челюскин" отправляется из Мурманска во Владивосток. Экспедицией руководит прославленный исследователь Отто Шмидт (Кирилл Кяро). Судном управляет опытный капитан Воронин (Дмитрий Куличков). На борту — полные энтузиазма и упорства ученые, полярники и моряки. Среди них молодой механик Юрий Набатов (Глеб Калюжный) и метеоролог Оля Сомова (Стася Милославская). Но великая идея обернулась трагедией — судно было зажато льдами и пошло ко дну. Оказавшись на льдине, в самых суровых арктических условиях, два месяца челюскинцы боролись за жизнь в ожидании спасения.

Съемки сериала-катастрофы стартовали в марте 2023 и продлились более года. Они проходили на живописных и труднодоступных территориях Чукотки, Архангельской и Мурманской областей, в исторических местах Санкт-Петербурга и Кронштадта, а после продолжились уже в виртуальной реальности. Одной из локаций стала знаменитая своими видами на северное сияние Териберка в Мурманской области — здесь снимали эпизоды эвакуации челюскинцев со льдины. Специально для важнейшей сцены на берегу Баренцева моря были построены радиопост и яранга, традиционное жилище чукчей, где впоследствии и жили герои сериала. Над проектом работали более 300 человек, в том числе 150 актеров. Часть съемок на Крайнем Севере приходила при –50°C. Во время работы в Териберке группа несколько дней была отрезана от съемочной площадки из-за метели.

"Погода менялась ежечасно. Мы могли начинать съемочный день при солнце, а потом нас в один момент заволакивало стеной снега, так что мы не видели друг друга на расстоянии десяти метров. Ветер пронизывал до костей, и когда через шесть-семь часов мы понимали, что от него никуда не деться, нас охватывала паника. А надо было продолжать работать. Тяжелее всего приходилось артистам, я восхищаюсь и благодарен им за их буквально героическую стойкость", — подчеркнул режиссер Степан Коршунов.

"Сериал объединил прекрасную команду профессионалов, и мы, как и челюскинцы, старались достойно нести возложенную на нас ответственность. Мой герой Юра Набатов — смелый, отчаянный, упертый молодой человек. Экспедиция на "Челюскине" становится для него во многих смыслах билетом в жизнь. А когда герой оказывается в непростых обстоятельствах, ему приходится отчаянно бороться за то, что действительно дорого", — рассказал актер Глеб Калюжный.

В съемках вместе с актерами участвовали около 30 сибирских хаски — ездовых собак, которых традиционно используют на севере.

"На съемках я впервые наблюдала северное сияние, перегладила огромное количество хаски. Где мы только не были: в Архангельске, Санкт-Петербурге, Мурманске и даже в виртуальной реальности! Моя героиня Ольга Сомова — это вымышленный персонаж, но у нее есть реальный прототип, на пароходе действительно была девушка-метеоролог. В нашей истории Сомова оказывается перед серьезным выбором. Из девочки она превращается в сильную и смелую женщину, которая способна быстро принимать решения и нести ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь близких ей людей", — отметила актриса Стася Милославская.

Как рассказывают создатели, из-за погодных условий съемочная команда постоянно сталкивалась с "непреодолимыми трудностями": под лед провалился снегоуборочный трактор, отдельные декорации унесло в море, после чего было принято решение перенести часть съемок в павильон и доснять некоторые сцены с применением новейших технологий. В проекте использовался огромный LED-экран длиной 32 метра и высотой 8 метров, на котором при помощи компьютерной графики в режиме реального времени создавали виртуальный мир, полностью воспроизводящий настоящие локации и декорации сериала.

"При помощи LED-экранов мы создавали управляемую природную среду, которую в реальной жизни уловить очень сложно. Во время одной смены мы могли постоянно использовать одно состояние погоды или, наоборот, поменять сразу несколько: в начале смены создать бурю, в середине — живописный заход солнца, а к концу сделать полярное сияние, которое в природе крайне сложно подловить. Кроме того, в процессе съемок мы придумали ноу-хау: LED-экран не позволяет снимать на 360 градусов, поэтому мы использовали поворотный механический круг, как в театре. Таким образом, конструкция в нужный момент могла поворачиваться на необходимый для кадра ракурс. После поворота под него подстраивался контент на экране — и мы продолжали снимать", — раскрывает секреты режиссер Степан Коршунов.

"Когда я увидел, что у нас в кадре на заднем плане нарисована деревня, в которой живут люди и у каждого идет своя жизнь: кто-то делает зарядку, кто-то пошел за рыбой, кто-то колет дрова в дом, и это бесконечно продолжается — такая картинка вызывает восхищение", — рассказал актер Дмитрий Чеботарев.

Некоторые сцены на корабле снимались на реальном ледоколе "Красин", а некоторые — в специально построенных декорациях.

"Мы построили очень интересную декорацию корабля, длинный коридор с каютами, и вся эта конструкция представляла гигантские качели, которые можно было наклонить в разные стороны, чтобы имитировать качку и сотрясение. Кроме того, когда снимали сцену затопления, мы эти декорации наполняли водой", — рассказал режиссер Степан Коршунов.

Роли в сериале также исполнили Александр Лойе, Сергей Годин, Михаил Водзуми, Элизабет Дамскер, Шораана Ондар и другие.

О сериале "Челюскин. Первые" (16+)

Производство: компания Art Pictures Vision по заказу "НМГ Студии" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Жанр: историческая драма

Количество серий: 6

Премьера: 2024 год

Шоураннер: Фёдор Бондарчук

Генеральные продюсеры: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Режиссер-постановщик: Степан Коршунов

Креативные продюсеры "НМГ Студии": Жора Крыжовников, Денис УточкинПродюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин

Креативный продюсер: Анна Гершович

Исполнительный продюсер: Эдуард Горбенко

Линейные продюсеры: Денис Усенко, Татьяна Кульпинова

Авторы сценария: Максим Бударин

Редактор: Анна Гудкова

Операторы-постановщики: Владимир Башта, Александр Симонов

Художник-постановщик: Юрий Фоменко

Художник по костюмам: Светлана Вольтер

Художник по гриму: Елена Ваховская

Актерский состав: Кирилл Кяро, Глеб Калюжный, Стася Милославская, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев, Алексей Розин, Александр Лойе, Сергей Годин, Михаил Водзуми, Элизабет Дамскер, Шораана Ондар и другие.

Фото предоставлены ПАО "Ростелеком"

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