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Общество

"Единая Россия" проведет Неделю приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

11 апреля 2024 10:12  [86] Общество

С 15 по 19 апреля на площадке Штаба общественной поддержки "Единой России", региональной и местных общественных приемных состоится тематическая Неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В приемах граждан примут участие депутаты Государственной Думы и сенаторы, депутаты Законодательного собрания области и представительных органов городских и муниципальных округов.

Кроме того, к рассмотрению обращений граждан приглашены представители Государственной жилищной инспекции Нижегородской области, а также актив партийных проектов "Школа грамотного потребителя" и "Городская среда".

Прием граждан и их обращений будет проводиться по контактам: тел: 8 (831) 435-13-81 с 10:00 до 16:00; почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 2а; e-mail: nrop52@yandex.ru; онлайн-форма подачи обращения: https://clck.ru/NmbEZ 

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Теги:
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