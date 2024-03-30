Семейный бум: "Ростелеком" зафиксировал рост подключений к пакетам услуг для семьи в Нижегородской области Общество

"Ростелеком" отмечает рост популярности пакета услуг "Семейный" в Нижегородской области. В его состав входит домашний интернет, телевидение и мобильная связь для всей семьи. В первом квартале количество пользователей тарифа в регионе резко выросло, увеличившись на 72,4%.

"Первопричина такой популярности тарифа “Семейный” — его привлекательная цена за полный комплекс услуг, целиком удовлетворяющий потребности целой семьи в цифровых сервисах. А еще выгоднее подключить пакет сейчас, когда действует 50%-я скидка. Экономия затрат составляет 60%", — рассказала директор по работе с массовым сегментом Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Юлия Зорина.

Пользователям пакета "Семейный" доступны фиксированный интернет на скорости до 300 Мбит/с, сотни телеканалов интерактивного ТВ в высоком качестве изображения, подписка на онлайн-кинотеатр Wink с 27 000 фильмов и сериалов и мобильная связь максимум с пятью сим-картами. В тариф входят 40 Гб мобильного трафика, 2 000 минут и 500 СМС. Звонки внутри сети "Ростелекома" по всей России не тарифицируются.

Кроме того, подписчики тарифа могут не экономить на гигабайтах, пользуясь социальными сетями и видеосервисом Wink, — трафик не учитывается.

Стоимость пакета "Семейный" составляет 475 рублей в месяц. Акция с 50%-ой скидкой на тариф продлится до 28 февраля 2025 года включительно с промо-периодом на три месяца.

Управлять настройками тарифа, оплачивать счет единым платежом удобнее через личный кабинет.

Для подключения пакета услуг "Семейный" достаточно отправить заявку на официальном сайте "Ростелекома".

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru