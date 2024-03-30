"Подростки в космосе": стартовали съемки нового сериала от Wink.ru и создателей "Трудных подростков"

В канун Дня космонавтики стартовали съемки нового фантастического детектива под рабочим названием "Подростки в космосе" (12+). В сериале снимаются Святослав Рогожан ("Трудные подростки"), Денис Косиков ("Офлайн"), Лев Зулькарнаев ("Слово пацана. Кровь на асфальте"), Софья Аржаных ("Цикады") и Аскар Ильясов ("Нулевой пациент").
Производством сериала занимается Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") по заказу "НМГ Студии". Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Балет", "Библиотекарь" и другие) и расскажет о компании подростков из относительно недалекого будущего, которым предстоит отправиться в космос ради спасения планеты.
Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/9AmN6MhUePF3Tg (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru).
2054 год. Земля буквально задыхается и из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Кирилл — парень из неблагополучного района, если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня — дочь прославленного космонавта, она отчаянно пытается разобраться в гибели отца. Из 13 смельчаков, каждый из которых имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро. Смогут ли они объединить усилия, выяснить, что случилось в прошлом и вернуть будущее себе и всей планете?
"Нас ждет мультижанровый сериал. Похоже, мы снимаем что-то новое и не имеющее аналогов. С одной стороны — это научная фантастика, с другой — детектив, с третьей — подростковая история. Мы собрали каст молодых и талантливых актеров. Безумно интересно посмотреть, что из этого получится", — рассказали продюсеры сериала Екатерина Матвиенко и Алексей Воробьев.
"Когда я был маленький, то не мечтал стать космонавтом. Но взрослея, я начал понимать, что с каждым годом меня все больше тянет туда. Я много посмотрел передач, фильмов и прочел книг о космосе, даже не догадываясь, что совсем скоро мне представится возможность сыграть космонавта и приблизиться к своей Большой Мечте", — поделился актер Святослав Рогожан, исполняющий роль Романа, одного из курсантов космического колледжа, который стремится быть лучшим во всем.
Роли в сериале также исполнили Николай Шрайбер, Валентин Анциферов, Александра Черкасова-Служитель, Антон Кузнецов, Владимир Сарапульцев и другие.
О сериале "Подростки в космосе" (12+)
Производство: Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") по заказу "НМГ Студии"
Онлайн-кинотеатр: Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ)
Режиссер: Митрий Семенов-Алейников
Автор: Юлия Шалимова
Продюсеры Prospect Production: Наталья Голодова, Дмитрий Лунев, Екатерина Матвиенко, Алексей Воробьев, Светлана Кабанова (исп.), Евдокия Крылова и Артём Мартиросов
Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Креативные продюсеры: Екатерина Матвиенко, Алексей Воробьев
В ролях: Денис Косиков, Святослав Рогожан, Лев Зулькарнаев, Софья Аржаных, Николай Шрайбер, Александра Черкасова-Служитель, Анна Вардеванян, Сергей Шнырев, Давид Сократян, Владимир Сарапульцев, Аскар Ильясов, Антон Кузнецов, Екатерина Новокрещенова, Константин Мирошников, Валентин Анциферов, Дарья Акмалова и другие.
Фото предоставлены ПАО "Ростелеком"
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