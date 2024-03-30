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Культура и отдых

"Подростки в космосе": стартовали съемки нового сериала от Wink.ru и создателей "Трудных подростков"

12 апреля 2024 15:23  [77] Культура и отдых

В канун Дня космонавтики стартовали съемки нового фантастического детектива под рабочим названием "Подростки в космосе" (12+). В сериале снимаются Святослав Рогожан ("Трудные подростки"), Денис Косиков ("Офлайн"), Лев Зулькарнаев ("Слово пацана. Кровь на асфальте"), Софья Аржаных ("Цикады") и Аскар Ильясов ("Нулевой пациент").

Производством сериала занимается Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"‎) по заказу "НМГ Студии". Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Балет", "‎Библиотекарь"‎ и другие) и расскажет о компании подростков из относительно недалекого будущего, которым предстоит отправиться в космос ради спасения планеты.

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/9AmN6MhUePF3Tg (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru).

2054 год. Земля буквально задыхается и из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Кирилл — парень из неблагополучного района, если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня — дочь прославленного космонавта, она отчаянно пытается разобраться в гибели отца. Из 13 смельчаков, каждый из которых имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро. Смогут ли они объединить усилия, выяснить, что случилось в прошлом и вернуть будущее себе и всей планете? 

"Нас ждет мультижанровый сериал. Похоже, мы снимаем что-то новое и не имеющее аналогов. С одной стороны — это научная фантастика, с другой — детектив, с третьей — подростковая история. Мы собрали каст молодых и талантливых актеров. Безумно интересно посмотреть, что из этого получится", — рассказали продюсеры сериала Екатерина Матвиенко и Алексей Воробьев.

"Когда я был маленький, то не мечтал стать космонавтом. Но взрослея, я начал понимать, что с каждым годом меня все больше тянет туда. Я много посмотрел передач, фильмов и прочел книг о космосе, даже не догадываясь, что совсем скоро мне представится возможность сыграть космонавта и приблизиться к своей Большой Мечте", — поделился актер Святослав Рогожан, исполняющий роль Романа, одного из курсантов космического колледжа, который стремится быть лучшим во всем.

Роли в сериале также исполнили Николай Шрайбер, Валентин Анциферов, Александра Черкасова-Служитель, Антон Кузнецов, Владимир Сарапульцев и другие. 

О сериале "Подростки в космосе" (12+)
Производство: Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО "‎ИРИ"‎) по заказу "НМГ Студии"
Онлайн-кинотеатр: Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ)
Режиссер: Митрий Семенов-Алейников 
Автор: Юлия Шалимова
Продюсеры Prospect Production: Наталья Голодова, Дмитрий Лунев, Екатерина Матвиенко, Алексей Воробьев, Светлана Кабанова (исп.), Евдокия Крылова и Артём Мартиросов
Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Креативные продюсеры: Екатерина Матвиенко, Алексей Воробьев
В ролях: Денис Косиков, Святослав Рогожан, Лев Зулькарнаев, Софья Аржаных, Николай Шрайбер, Александра Черкасова-Служитель, Анна Вардеванян, Сергей Шнырев, Давид Сократян, Владимир Сарапульцев, Аскар Ильясов, Антон Кузнецов, Екатерина Новокрещенова, Константин Мирошников, Валентин Анциферов, Дарья Акмалова и другие.

Фото предоставлены ПАО "Ростелеком"
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