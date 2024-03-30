Водными займитесь процедурами Общество

Оздоровительный центр профилактория "Морозовский" Арзамасского приборостроительного завода снова радует своих посетителей полезными новинками. Здесь расширен спектр услуг гидротерапии.

Новые процедуры появились после капитального ремонта и установки современного оборудования. Они назначаются врачом-физиотерапевтом и не только помогают справиться с недугами, но и активно используются в косметологии.

Скипидарные ванны – верное средство от целлюлита и ожирения. Основным компонентом этих ванн является терпентин – вещество, получаемое из смол хвойных деревьев. В результате этой процедуры улучшаются обменные процессы, кровоснабжение, выводятся вредные продукты метаболизма, в клетках активизируется кислородный обмен.

Душ Виши эффективно снимает нервное напряжение. Принцип действия схож с душем Шарко, отличие лишь в том, что давление воды невелико. Струи действуют деликатно, не бьют по телу, а мягко раздражают кожу, стимулируя приток крови к ней. Главный эффект данной процедуры, как и любого гидромассажа, – это улучшение обмена веществ.

Аэрогидромассаж восстановит тонус мышц и снимет стресс. Во время этой процедуры на кожные покровы одновременно воздействуют и водяные струи, и воздушные потоки.

Вихревые ванны – это расслабление и восстановление энергии. Они применяются для рук и для ног в отдельности. Оказывают массажное и улучшающее питание тканей действие. Переменное использование струй воды разной температуры или силы активизирует защитные силы организма.

Подводный душ-массаж улучшает крово- и лимфообращение. Процедура проводится с помощью специального шланга. Пациента массируют струей воды. Подводный душ-массаж может назначаться как сопутствующая процедура при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нарушении развития у детей, после перенесенных травм мышц, костей и позвоночника.

СПРАВКА:

Гидротерапия (водолечение) — это один из древнейших методов лечения различных болезней с помощью водных процедур. Применяется в косметических и профилактических целях, оказывает на организм тонизирующее, иммуностимулирующее воздействие и активизирует обменные процессы.

Услуги в оздоровительном центре "Морозовского" можно получить ежедневно с 8:00 до 20:00. Телефон: +7 (83147) 27777.

Лиц. ЛО-52-01-005275 от 25.03.2016 г.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

Фото предоставлено профилакторием "Морозовский"

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