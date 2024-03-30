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Общество

Почти 17 тысяч человек посетили выставку "Завтра зависит от нас!"

15 апреля 2024 14:43  [104] Общество

Фото: Военно-патриотический центр "Авангард"

Выставку "Завтра зависит от нас!" посетили свыше 17 тысяч нижегородцев.

Как сообщает организатор экспозиции - военно-патриотический центр "Авангард", с июня прошлого года выставка побывала в десяти городах Нижегородской области: Городец, Арзамас, Шахунья, Тонкино, Бор, Заволжье, Сергач, Дивеево и др.

Кроме того, выставка была включена в программу Дня молодежи, финала Всероссийского конкурса "Большая перемена", Дня народного единства и других мероприятий.

В стационарном формате экспозиция начала работать с ноября 2023 года. На выставки представлены оригинальные экспонаты, которые нижегородские волонтеры привезли с мест боевых действий. В том числе, образцы оружия, боевое снаряжение, учебники и прочая агитационная литература на украинском языке с яростной антироссийской пропагандой. Все представленные артефакты можно трогать, подержать в руках и даже примерить. В рамках выставки также проходят уроки мужества.


Отмечается, что выставка располагается в "Атриуме" университета им. Н.И. Лобачевского по адресу пр. Гагарина, 23, корп. 1, 1-й этаж.Посетить экспозицию можно в составе организованной группы по предварительной записи по телефону: +7 953 415 57 03.

Ранее сообщалось, что выставка "Я говорю с тобой из Ленинграда" откроется в манеже Нижегородского кремля.

Также сообщалось, что в Доме народного единства открылась фотовыставка "Я не сдамся!".

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Теги:
Выставка СВО
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