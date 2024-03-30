Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Ещё 52 камеры появились на перекрёстках Нижнего Новгорода
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
В кремле и парках Нижнего Новгорода ввели запрет на электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2024 18:27  [26] Нижегородские парламентарии обсудили меры поддержки многодетных семей
15 апреля 2024 18:15  [56] "Мастерская новых медиа" будет готовить создателей стратегических медиапроектов
15 апреля 2024 18:08  [62] Депутаты намерены вместе с нижегородцами определить зоны для запрета использования электросамокатов
15 апреля 2024 17:38  [87] Депутаты Гордумы заинтересованы в использовании скоростных судов на востребованных нижегородцами маршрутах
15 апреля 2024 17:06  [117] Водооткачивающая техника работает во всех районах Нижнего Новгорода
15 апреля 2024 16:57  [149] Нижегородский военкомат предупредил о мошенничествах в сфере призыва
15 апреля 2024 16:52  [125] Сергей Пляскин: "Деятельность межведомственных комиссий позитивно сказалась на динамике погашения налоговой задолженности в 2023 году"
15 апреля 2024 16:46  [147] Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство ТПУ в Кстове
15 апреля 2024 16:35  [124] Нацпроект "Беспилотные авиационные системы" будет реализован на базе школы №23 в Дзержинске
15 апреля 2024 15:41  [163] Семьям мобилизованных при отсутствии счётчиков сделают скидку на ЖКУ
Общество

Депутаты Гордумы заинтересованы в использовании скоростных судов на востребованных нижегородцами маршрутах

15 апреля 2024 17:38  [87] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

5 апреля состоялось очередное заседание постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству под председательством Станислава Прокоповича. Всего было рассмотрено четыре вопроса.

Первой темой обсуждения стала актуализация Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода на 2019-2030 годы.

Выступивший с докладом разработчик программы Александр Липенков рассказал об ее амбициозных целях: к 2030 году построить в черте областного центра свыше 108 км новых дорог и 1 мост, реконструировать и отремонтировать свыше 175 км дорог, увеличить протяженность выделенных полос для общественного транспорта на 38 км, а велодорожек - на 7,5 км.

По мнению разработчика, проделанная работа позволит снизить к 2030 году число ДТП на 50% и на 12% увеличить долю нижегородцев, пользующихся общественным транспортом.

Программа актуализируется ежегодно с учетом выполненных работ и полученных результатов. Депутаты предложили сделать более доступными и наглядными промежуточные итоги реализации Программы, чтобы нижегородцы видели, какие изменения происходят в транспортной сфере города. Члены комиссии продолжат работать с документом и в мае, чтобы в дальнейшем вынести вопрос на рассмотрении городской Думы.

Во время заседания депутаты также ознакомились с итогами реализации проекта "Чистое небо", о которых рассказала исполняющий обязанности директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода Ирина Ключева.

Реализация первого этапа проекта на 71 улице уже позволила преобразить облик города к празднованию его 800-летия. В 2022 году проект был реализован на улице Родионова и Казанском шоссе, где были установлены 291 опора и переустановлено 618 светильников. В 2023 году выполнены проектно-изыскательные работы на реализацию "Чистого неба" на проспекте Гагарина (на участке от пл. Лядова до ст. Мыза) и проспекте Ленина. В 2024 году планируется "очистить" от проводов часть проспекта Ленина и улицу Черниговскую.

Станислав Прокопович уточнил перспективы начала работы освещения на улице Деловой, поскольку улица очень активно используется для движения и водителями, и пешеходами. Он порекомендовал представителю администрации оперативно решить этот вопрос.

Завершил заседание доклад генерального директора ООО "Компания по развитию скоростного судоходства "Водолет" Никиты Итальянцева, рассказавшего об итогах навигации скоростных судов за 2023 год и о перспективах 2024 года.

В 2024 году кампания планирует увеличить число судов до 8 и перевезти за 3 тыс. рейсов свыше 130 тыс. пассажиров. Деятельность кампании позволит повысить туристическую привлекательность Нижнего Новгорода.

"Нас заинтересовала возможность использования скоростных судов на маршруте Нижний Новгород – Бор и Нижний Новгород – Городец на время ремонта борского моста. Эти направления популярны у нижегородцев в летний период и любая альтернатива выехать из города без пробок будет востребована. Замечательно, что руководство компании уже просчитывало эти маршруты и готово работать на них", - рассказал Станислав Прокопович.

По итогам рассмотрения вопросов члены комиссии приняли информацию к сведению.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Судоходство Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph