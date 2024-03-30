Депутаты Гордумы заинтересованы в использовании скоростных судов на востребованных нижегородцами маршрутах Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

5 апреля состоялось очередное заседание постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству под председательством Станислава Прокоповича. Всего было рассмотрено четыре вопроса.

Первой темой обсуждения стала актуализация Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода на 2019-2030 годы.

Выступивший с докладом разработчик программы Александр Липенков рассказал об ее амбициозных целях: к 2030 году построить в черте областного центра свыше 108 км новых дорог и 1 мост, реконструировать и отремонтировать свыше 175 км дорог, увеличить протяженность выделенных полос для общественного транспорта на 38 км, а велодорожек - на 7,5 км.

По мнению разработчика, проделанная работа позволит снизить к 2030 году число ДТП на 50% и на 12% увеличить долю нижегородцев, пользующихся общественным транспортом.

Программа актуализируется ежегодно с учетом выполненных работ и полученных результатов. Депутаты предложили сделать более доступными и наглядными промежуточные итоги реализации Программы, чтобы нижегородцы видели, какие изменения происходят в транспортной сфере города. Члены комиссии продолжат работать с документом и в мае, чтобы в дальнейшем вынести вопрос на рассмотрении городской Думы.

Во время заседания депутаты также ознакомились с итогами реализации проекта "Чистое небо", о которых рассказала исполняющий обязанности директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода Ирина Ключева.

Реализация первого этапа проекта на 71 улице уже позволила преобразить облик города к празднованию его 800-летия. В 2022 году проект был реализован на улице Родионова и Казанском шоссе, где были установлены 291 опора и переустановлено 618 светильников. В 2023 году выполнены проектно-изыскательные работы на реализацию "Чистого неба" на проспекте Гагарина (на участке от пл. Лядова до ст. Мыза) и проспекте Ленина. В 2024 году планируется "очистить" от проводов часть проспекта Ленина и улицу Черниговскую.

Станислав Прокопович уточнил перспективы начала работы освещения на улице Деловой, поскольку улица очень активно используется для движения и водителями, и пешеходами. Он порекомендовал представителю администрации оперативно решить этот вопрос.

Завершил заседание доклад генерального директора ООО "Компания по развитию скоростного судоходства "Водолет" Никиты Итальянцева, рассказавшего об итогах навигации скоростных судов за 2023 год и о перспективах 2024 года.

В 2024 году кампания планирует увеличить число судов до 8 и перевезти за 3 тыс. рейсов свыше 130 тыс. пассажиров. Деятельность кампании позволит повысить туристическую привлекательность Нижнего Новгорода.

"Нас заинтересовала возможность использования скоростных судов на маршруте Нижний Новгород – Бор и Нижний Новгород – Городец на время ремонта борского моста. Эти направления популярны у нижегородцев в летний период и любая альтернатива выехать из города без пробок будет востребована. Замечательно, что руководство компании уже просчитывало эти маршруты и готово работать на них", - рассказал Станислав Прокопович.

По итогам рассмотрения вопросов члены комиссии приняли информацию к сведению.