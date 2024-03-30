Проект строительства служебного здания для нижегородского ТЮЗа прошел госэкспертизу Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проект строительства служебного здания для Театра юного зрителя в Нижнем Новгороде на ул. Максима Горького,145 прошел госэкспертизу. Об этом сообщается на портале ГИС ЕГРЗ.

Согласно информации, положительное заключение было получено 15.04.2024.

Заказчиком объекта строительства выступает ГБУ "Нижегородский государственный Ордена "Знак Почета" Театр юного зрителя".

Проект разрабатывали несколько организаций: ООО "Истоки", ООО "Асгард", ООО "Гип-Проект", ООО "Проектриск", ООО ПТП "Кров" и ИП Игнатенков Тимофей Валерьевич.

Отмечается, что сведения об объекте внесены в Единый государственный реестр заключений.

Ранее сообщалось, что проект служебного здания ТЮЗа в Нижнем Новгороде разработали за 15,4 млн рублей.