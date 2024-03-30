Качество работы Корпорации развития Нижегородской области получило высокую оценку от инвесторов Бизнес

Корпорация развития Нижегородской области провела опрос среди инвесторов по оценке уровня удовлетворенности качеством ее работы в I квартале 2024 года.

По результатам анкетирования, коэффициент удовлетворенности составил 4,96 балла из 5. В I квартале 2023 года этот показатель составлял 4,94 балла.

Инвесторы оценивали работу Корпорации по шести пунктам: возможность взаимодействия с органами власти в режиме "одного окна", качество консультационной поддержки, качество сопровождения проекта, степень оперативности предоставления профильных услуг, уровень квалификации сотрудников Корпорации, степень удовлетворенности в решении вопроса.

"Объективная оценка со стороны инвесторов крайне важна для Корпорации, поскольку отображает уровень доверия инвесторов, помогает сфокусироваться на улучшении конкретных аспектов нашей работы. Несмотря на довольно высокие результаты первого квартала текущего года, мы продолжим повышать уровень взаимодействия с бизнес-сообществом при реализации инвестиционных проектов на территории региона", – подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Напомним, что АО "Корпорация развития Нижегородской области" создано по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях – от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.