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Общество

Есть сигнал: "Ростелеком" запускает технологический радар для индустрии ритейла

16 апреля 2024 12:38  [89] Общество

"Ростелеком" разработал методологию для сбора и предоставления информации о доступных технологиях, способных решать специфические отраслевые бизнес-задачи, — технологический радар. Первой индустрией, для которой новый аналитический инструмент будет доступен в ближайшее время, станет ритейл. Компания представила концепт радара профессиональному сообществу на форуме Retail TECH 2024.

Радар позволяет отслеживать актуальные технологические тренды, выявлять важнейшие инновации и оценивать их влияние на отрасль. Для компаний, которые активно внедряют цифровые технологии, он создает структурированную систему координат, облегчая навигацию по ИТ-ландшафту, а также предоставляет ценные бенчмарки для оценки и сравнения технологий.

В такой быстро меняющейся отрасли, как розничная торговля, использование радара обеспечит компаниям конкурентное преимущество: оптимизируя свои операции и стратегически планируя технологическое развитие, ритейлеры смогут всегда оставаться на передовой инновационных процессов.

В основе методологии радара лежит трендвотчинг и отраслевой опыт. Эксперты "Ростелекома" определяют ключевые потребительские и индустриальные тренды с помощью инструментов аналитики и постоянно взаимодействуют с отраслевыми лидерами для оценки зрелости разных технологий. В результате каждая технология получает свой вес, который складывается из готовности, потенциала роста и востребованности, то есть определяет зрелость, перспективы развития и продуктивность конкретной разработки, представленной на рынке. Таким образом формируется индустриальная карта, которая позволяет планировать технологическое развитие компании, выстраивать стратегию и принимать обоснованные решения о внедрении конкретной ИТ-разработки.

Концепт технологического радара уже представлен на сайте. В ближайшее время на нем появится полная версия динамической модели радара. Чтобы получить уведомление о размещении радара или поучаствовать в экспертной оценке, можно оставить контактные данные через форму обратной связи.

"Рыночные изменения постоянно ставят технологические вызовы перед компаниями во всех отраслях. Чтобы отечественный бизнес мог отвечать на них, не теряя динамики, необходимо пересмотреть привычный подход к выбору технологий и усовершенствовать его с помощью новых инструментов. Создавая новые стандарты и инструменты, основанные на уникальной экспертизе отраслевых лидеров страны, "Ростелеком" делает свой вклад в реализацию политики импортозамещения и поддерживает широкое распространение отечественных технологий", — отметил Александр Ткаченко, директор департамента по развитию интеграционных решений "Ростелекома".

Карта технологий для ритейла активно заполняется и будет регулярно валидироваться. Эксперты "Ростелекома" расширяют ее, отслеживая изменение  степени готовности технологий. В будущем компания планирует представить подобные радары и для других отраслей экономики.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"
Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

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Теги:
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