ГЖД перечислила 3,5 млрд рублей в бюджет и соцфонд Нижегородской области в I квартале

Фото:
ГЖД в I квартале 2024 года перечислила около 3,5 млрд рублей в консолидированный бюджет и социальный фонд Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
При этом общий объём налоговых платежей в консолидированные бюджеты субъектов РФ, на территории которых расположена Горьковская железная дорога, и страховых взносов в социальный фонд составил в общей сложности более 4,5 млрд рублей.
Крупные налоговые отчисления за I квартал пришлись также на Татарстан (более 311 млн рублей), Кировскую область (242 млн), Владимирскую область (184 млн) и Удмуртию (176 млн).Ранее сообщалось, что доходы сводного бюджета Нижегородской области за 2023 год выросли почти на четверть. При этом налоговые и неналоговые доходы Нижегородской области в 2023 году увеличены более чем на 5 млрд рублей - до более 270 млрд.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+