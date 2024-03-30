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Экономика

ГЖД перечислила 3,5 млрд рублей в бюджет и соцфонд Нижегородской области в I квартале

18 апреля 2024 09:45  [102] Экономика

Фото: пресс-служба ГЖД

ГЖД в I квартале 2024 года перечислила около 3,5 млрд рублей в консолидированный бюджет и социальный фонд Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

При этом общий объём налоговых платежей в консолидированные бюджеты субъектов РФ, на территории которых расположена Горьковская железная дорога, и страховых взносов в социальный фонд составил в общей сложности более 4,5 млрд рублей.

Крупные налоговые отчисления за I квартал пришлись также на Татарстан (более 311 млн рублей), Кировскую область (242 млн), Владимирскую область (184 млн) и Удмуртию (176 млн).

Ранее сообщалось, что доходы сводного бюджета Нижегородской области за 2023 год выросли почти на четверть. При этом налоговые и неналоговые доходы Нижегородской области в 2023 году увеличены более чем на 5 млрд рублей - до более 270 млрд.

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Теги:
Бюджет ГЖД Налоги
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