ГЖД перечислила 3,5 млрд рублей в бюджет и соцфонд Нижегородской области в I квартале Экономика

Фото: пресс-служба ГЖД

ГЖД в I квартале 2024 года перечислила около 3,5 млрд рублей в консолидированный бюджет и социальный фонд Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

При этом общий объём налоговых платежей в консолидированные бюджеты субъектов РФ, на территории которых расположена Горьковская железная дорога, и страховых взносов в социальный фонд составил в общей сложности более 4,5 млрд рублей.

Крупные налоговые отчисления за I квартал пришлись также на Татарстан (более 311 млн рублей), Кировскую область (242 млн), Владимирскую область (184 млн) и Удмуртию (176 млн).