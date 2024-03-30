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Бизнес

МегаФон прокачал связь для нижегородских дачников и любителей активного отдыха

18 апреля 2024 11:16  [125] Бизнес

Инженеры оператора модернизировали телеком-инфраструктуру в городе Бор Нижегородской области. Это помогло ускорить мобильный интернет в среднем на 15% и улучшить сигнал не только в административном центре, но и в старейших садоводческих товариществах и коттеджных поселках.

Запуск дополнительных слоёв LTE в низкочастотном и среднечастотном диапазонах на уже существующих базовых станциях позволил более равномерно распределить нагрузку, увеличить территорию покрытия и скорости передачи данных. Это позволит абонентам ещё быстрее загружать фото и видео, общаться в мессенджерах, вести прямые эфиры, учиться или работать онлайн, а также смотреть фильмы и сериалы.

В общей сложности специалисты МегаФона провели более десятка мероприятий по развитию сети в округе. Помимо Бора, где проживают более 70 тысяч человек, они затронули поселок Большое Пикино, село Ямново и деревни Молостово, Владимирово и Рекшино.

Живописная природа и удобное местоположение последней деревни – на электричке добраться от Нижнего Новгорода до Рекшино можно за 15 минут – давно сделали эту местность центром притяжения дачников и садоводов, а также любителей загородного туризма. Сплавы по лесной реке Линда на байдарках, каяках, сапах начинаются в конце апреля и продолжаются до глубокой осени.

"На Бору сейчас идет активное коттеджное строительство, что также стало одной из причин нашего внимания к этой территории. Мы постарались завершить работы накануне майских праздников, когда сюда отправляются тысячи нижегородцев и начинают активно пользоваться интернетом. Обычно в теплые праздничные дни трафик передачи данных возрастает более чем в два раза: наши абоненты делятся с друзьями фотографиями рассады, слушают музыку. После модернизации телеком-объекта в Рекшино мы уже фиксируем рост интернет-трафика на 10%", – говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

Полезным гаджетом для дачников может стать 4G-модем или мобильный роутер, если купить такое устройство до конца июля, можно получить в подарок дополнительно 100 ГБ, которые будут обновляться каждый месяц в течение полугода.

Реклама. ПАО "МегаФон" megafon.ru

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