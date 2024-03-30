Показ фильма "Мира" с переводом на жестовый язык пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Компания МТС цифровая экосистема, в рамках Всероссийского инклюзивного фестиваля "Мы услышим", приглашает нижегородцев на публичный бесплатный показ фильма "Мира" с переводом на русский жестовый язык. Кинопоказ пройдет 24 апреля в "Синема парк" в ТРЦ "Седьмое небо" по адресу: ул. Бетанкура, 1, этаж 1. Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию на сайте фестиваля "Мы услышим".

Показ фильма "Мира" проходит под эгидой всероссийского инклюзивного фестиваля "Мы услышим", направленного на расширение технологических инноваций, повышающих качество жизни и уровень социальной интеграции лиц с нарушениями слуха, а также на привлечение внимания общества и бизнеса к проблемам людей с особыми потребностями.

Фестиваль будет проходить по 24 мая, и, наряду с публичным показом кино в 11 городах страны с переводом на русский жестовый язык, включает в себя конкурс инновационных проектов и идей, направленный на поиск решений в поддержку людей с нарушением слуха, а также ярмарку вакансий для людей с особыми потребностями.

"Мы уделяем большое внимание развитию инклюзивной культуры и бизнес-процессов МТС с точки зрения DEI-метрик. На сегодняшний день только в нижегородском филиале компании работает более 30 человек с особыми потребностями, для которых созданы отдельные условия в целях улучшения адаптации", - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Фильм "Мира" расширил инклюзивную подборку фильмов для семейного просмотра в онлайн-кинотеатре KION. На сегодняшний день библиотека фильмов с переводом на русский жестовый язык насчитывает 14 лент, среди них "Я буду жить", "Далекие близкие", а также сериал "Тест на беременность" (3 и 4 сезон) и другие.

Инклюзивные практики МТС

МТС уже много лет реализует комплексную программу помощи людям с особыми потребностями по нескольким направлениям:

Инклюзивное трудоустройство.

МТС совместно с NtechLab и проектом "Нетология" запустили бесплатный онлайн-курс по обучению разметке данных для людей с особенностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра и нарушениями слуха. Разметка данных — первый этап построения алгоритмов нейронных сетей. Выпускники программы смогут пройти стажировку и трудоустроиться разработчиками. Курс прошли уже более 100 человек.

В МТС реализуется программа "Путь к карьере с МТС", целью которого является создание равных возможностей для молодых людей с инвалидностью и помощь в преодолении преград, связанных с трудоустройством и карьерным ростом.

В рамках проекта "Наставники" сотрудники МТС из разных регионов страны выступили наставниками для людей с инвалидностью в онлайн-формате. В процессе взаимодействия наставники рассказывали об особенностях своих профессий и работы в МТС, о правилах составления резюме и прохождения собеседования, делились профессиональным и личным опытом, а также решали кейс по направлению работы наставника.

МТС совместно с Skytrainer разработал мультиплатформенный электронный сервис, который анализирует навыки работы человека с компьютером, деловой переписки, грамотность, стрессоустойчивость и позволяющий лицам с особыми потребностями проверить свою готовность к работе в экосистеме МТС (Skytrainer прошел корпоративный акселератор MTS StartUp Hub)

Инклюзивный контент.

МТС реализует проект по переводу на русский жестовый язык популярных кинофильмов и мультфильмов ― инклюзивная подборка для семейного просмотра доступна в онлайн-кинотеатре KION.

Волонтерский театр кукол МТС "Мобильный театр сказок" имеет в репертуаре ряд спектаклей с переводом на русский жестовый язык. Также, в 2019 году МТС реализовала федеральный театральный тур "Театр для всех "За гранью тишины", когда в 20 регионах страны прошла серия образовательных спектаклей на жестовом языке и с сурдопереводом в офлайн- и онлайн-форматах.

Кадр из фильма "Мира", режиссер Дмитрий Киселев, 2022 год

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