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Выбираем дачу: на какие критерии стоит обратить внимание?

22 апреля 2024 10:24  [76]

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Стоит ли покупать дачу в Екатеринбурге на https://ekb.etagi.com/realty_out/dachnye-uchastki/? Вопрос довольно сложный. После тотального карантина стало больше людей, которые решили обзавестись домиком и уехать за город. И в этом нет ничего удивительного, потому что высидеть в квартире довольно сложно.

Дача – это не только место, где сажают огород и круглыми сутками работают на участке. Дача – это место, где можно отдыхать и наслаждаться чистым воздухом. Перед тем, как принять окончательное решение, стоит внимательно изучить следующие нюансы:

  1. Инфраструктура и экология

Этот критерий играет огромную роль. Если с экологией на дачных участках проблем не возникает, то с инфраструктурой все не так гладко, как многим кажется.

Если человек планирует купить дачу, где можно будет жить круглогодично, то ему стоит озадачиться вопросом инфраструктуры. Дачный участок должен располагаться в поселке, где есть магазины, работает поликлиника и есть прочие блага цивилизации.

Если поселок нежилой и есть немало необжитых объектов, то стоит задуматься, будет ли комфортно в таком месте. Конечно, участок можно облагородить и оснастить дом всем необходимым для жизни, но будет ли удобно ездить ежедневно за продуктами в другой поселок? Это совершенно другой вопрос.

  1. Внимательно осмотреть дом

Очень сложно найти дачу в отличном состоянии. Многие варианты даже не стоит рассматривать. Конечно, если человек планирует все сносить и строить снова, то можно обращать внимание только на участок. А если хочется приобрести дом, где требуется минимальное количество ремонтных работ, то стоит проводить тщательный осмотр.

Намного проще купить квартиру, чем дачу. В городе проблем с коммуникациями не возникает. И если требуется провести какие-то работы, то найти исполнителя не составит труда.

У владельцев стоит спросить, где проложены трубы, есть ли газ и подведена ли вода. Также не стоит сбрасывать со счетов вопрос отопления. Еще одним важным нюансом является состояние электросети. Многие дачные поселки отключаются от электричества на зиму. И если человек планирует жить на даче постоянно, то стоит уточнить это нюанс.

Среди покупателей немало тех, кто покупает дачу не с целью проживания, а для того, чтобы выгодно вложить деньги. Обращают внимание на дачи и семьи с детьми, которым хочется на лето вывозить детей на свежий воздух, а не держать их в городе.

Что касается инвестиций, то это правильное решение, потому что цены на земельные участки с каждым годом растут и через несколько лет дачу с хорошим домом можно будет продать в несколько раз дороже.

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