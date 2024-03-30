Нижегородское УФНС проведёт День открытых дверей по вопросам декларирования доходов Общество

Фото: УФНС

УФНС организует для нижегородцев День открытых дверей по вопросам декларирования доходов физических лиц. Акция состоится 25 и 26 апреля.

В ходе мероприятия сотрудники налоговых органов подробно расскажут, кому нужно декларировать полученные в 2023 году доходы, и о том, как оформить налоговые вычеты. При наличии необходимых документов можно будет оформить доступ к Личному кабинету налогоплательщика, или прямо в налоговом отделении заполнить декларацию о доходах на гостевом компьютере.

Акция пройдёт во всех налоговых инспекциях региона, включая территориально-обособленные места, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты УФНС по Нижегородской области напоминают, что задекларировать доходы, полученные в 2023 году, необходимо не позднее 2 мая, а оплатить сам налог - не позднее 15 июля.