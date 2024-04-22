Нижегородский филиал "Т Плюс" провел встречу с второкурсниками Кстовского нефтяного техникума Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" провел профориентационную встречу со студентами-второкурсниками Кстовского нефтяного техникума им. Б.И. Корнилова, обучающимися по профильным для энергетики специальностям.

Учащиеся познакомились с деятельностью компании и ее молодежной политикой, возможностями, открывающимися для молодых специалистов в "Т Плюс". Об этом, а также о волонтерском движении, общественной и спортивной жизни компании учащимся рассказала начальник управления подбора и адаптации персонала филиала Анастасия Федосеева.

"Наше сотрудничество с Кстовским нефтяным техникумом продолжается много лет, – отмечает Анастасия Федосеева. – Студенты проходят производственную практику на объектах филиала – Новогорьковской ТЭЦ и в Кстовских тепловых сетях. Для учащихся регулярно проводятся профориентационные мероприятия. Мы заинтересованы в том, чтобы выпускники этого авторитетного учебного заведения пополняли ряды наших энергетиков".