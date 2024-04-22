Волжское пароходство открыло навигацию на Верхней Волге Общество

Генеральный директор Волжского пароходства Павел Виноградов и капитан ОТ-2451 Дмитрий Ефремов Фото: Волжское пароходство

Волжское пароходство открыло навигацию на Верхней Волге. Почетное право первым выйти из ворот шлюза № 14 Городецкого гидроузла (Нижегородская область) по многолетней традиции было предоставлено теплоходу Волжского пароходства.

Флагманом навигации 2024 года стал буксир-толкач "ОТ-2451" (капитан — Дмитрий Ефремов).

Ровно в 11:30 теплоход вышел из ворот шлюза для выполнения своего первого рейсового задания.

Теплоход ОТ "2451"

В торжественной церемонии открытия навигации приняли участие руководители Волжского пароходства и ФБУ "Администрация Волжского бассейна", председатель Волжской территориальной (бассейновой) организации профсоюза работников водного транспорта Сергей Косинов, ректор Волжского государственного университета водного транспорта Игорь Кузьмичев и курсанты Нижегородского речного училища им. И. П. Кулибина.

Председатель Волжского баскомфлота Сергей Косинов, административный директор Волжского пароходства Рустем Галеев, советник гендиректора Волжского пароходства Александр Шишкин, ректор ВГУВТ Игорь Кузьмичев, начальник НРУ им. И.П. Кулибина Денис Костюничев

Курсанты Нижегородского речного училища им И.П.Кулибина

"Для меня большая честь сегодня поприветствовать вас здесь от лица компании, которая открывает навигацию уже в 181-й раз. В этом году вымпелу Волжского пароходства исполняется 100 лет – это большое событие для нас. Река и речники – это люди традиций. В прошлом, 2023-м году, мы перевезли 7 млн 600 тыс. тонн разных грузов. В этот сезон навигации надеемся отработать так же хорошо. Благодарны всем службам, которые активно включаются в работу и помогают управлять попусками воды таким образом, чтобы наши суда эффективно проходили гидросооружения. Я хотел бы искренне поблагодарить всех сотрудников Волжского пароходства. Все успехи, которых мы добиваемся, – это их очень нелегкий труд", – отметил генеральный директор компании "Волжское пароходство" Павел Виноградов.

Генеральный директор Волжского пароходства Павел Виноградов

С напутственными пожеланиями успешной, безаварийной работы к речникам обратился почетный работник речного флота, заслуженный работник транспорта России, почетный гражданин Нижегородской области, советник генерального директора компании «Волжское пароходство» по судоходной деятельности Александр Шишкин:

"Мы с вами вместе уже очень много навигаций открывали. Это всегда волнующий момент для всех, кто принимает в ней непосредственное участие. У каждого свои цели на эту навигацию – новые свершения, достижения. Мы занимаемся этим нелегким трудом, чтобы наши семьи жили в мире, достатке и благополучии. Желаю всем счастливого плавания, безаварийной работы, благополучия!" – отметил Александр Шишкин.

"В этом году честь открывать навигацию выпала экипажу “ОТ-2451”. Настроение волнительное, но замечательное. Весь экипаж ответственно отнесся к подготовке судна. Желаю всем коллегам в эту навигацию успешного выполнения всех рейсовых заданий, безаварийной работы и отличного настроения", – прокомментировал капитан – первый помощник механика теплохода "ОТ-2451" Дмитрий Ефремов.

Руководитель ФБУ "Администрация Волжского бассейна" Дмитрий Бессмертный

На южных маршрутах России флот Волжского пароходства открыл навигацию 29 февраля. Первыми в рейсы отправились теплоходы «Капитан Канатов», "Капитан Шумилов", а также "Волго-Дон 5065" и "Волго-Дон 5076".

СПРАВКА:

Акционерное общество "Судоходная компания "Волжское пароходство" — одна из крупнейших судоходных компаний в России, образованная в 1843 году.

Красный вымпел с белой звездой Волжского государственного речного пароходства утвержден Постановлением Президиума ЦИК СССР от 29 августа 1924 года. Исторический артефакт уже 100 лет сопровождает суда Волжского пароходства и является символом многолетнего успеха судоходной компании.

Реклама. АО "Волга-флот". ИНН 5260902190