Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
В кремле и парках Нижнего Новгорода ввели запрет на электросамокаты
Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
23 апреля 2024 16:08  [67] О проведении электронных аукционов по продаже недвижимого имущества ПАО "ТНС энерго НН"
23 апреля 2024 13:11  [155] Инвесторы в Нижегородской области смогут возместить затраты на инфраструктуру
23 апреля 2024 09:58  [197] Участниками бизнес-миссии в Узбекистан стали представители 20 нижегородских компаний
22 апреля 2024 19:39  [241] Набор в проект для самозанятых "Займись делом" стартовал в Нижегородской области
22 апреля 2024 19:25  [277] Нижегородский производитель сельхозоборудования планирует ускорить производство силосов на 18% благодаря нацпроекту
22 апреля 2024 17:48  [247] Немецкая компания Knauf передаст бизнес российскому менеджменту
21 апреля 2024 10:11  [391] Личный кабинет инвестора появился на сайте нижегородского Минимущества
19 апреля 2024 14:04  [491] Нерабочую электротехнику можно будет сдать 20 апреля в Дзержинске и на Бору
19 апреля 2024 12:05  [420] Эн+ получил международный сертификат о верификации выбросов парниковых газов с водохранилищ ГЭС
19 апреля 2024 11:00  [416] Каждый пятый житель Нижнего Новгорода занят в малом бизнесе
Бизнес

О проведении электронных аукционов по продаже недвижимого имущества ПАО "ТНС энерго НН"

23 апреля 2024 16:08  [67] Бизнес

"ТНС энерго НН" информирует — объявлен аукцион на повышение по продаже объектов недвижимого имущества, расположенных по адресам:
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Чаадаева, д.5Д, П12, площадь 109,4 кв. м. 
Номер процедуры на Торговой площадке "Росэлторг": COM16042400152.
Начальная цена договора: 5 342 570,40 руб.
Организатор: ПАО "ТНС энерго НН".
Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка http://roseltorg.ru 
Дата и время начала подачи (приема) Заявок: с момента размещения на ЭТП.
Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 31.05.2024 14 час. 00 мин. по московскому времени. Подача Заявок осуществляется круглосуточно.

Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский район, р.п. Вознесенское, ул. Заречная, д.8, площадь 78,8 кв.м.
Номер процедуры на Торговой площадке "Росэлторг" COM16042400147.
Начальная цена договора: 1 093 539,40 руб.
Организатор: ПАО "ТНС энерго НН".
Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка http://roseltorg.ru 
Дата и время начала подачи (приема) Заявок: с момента размещения на ЭТП.
Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 31.05.2024 14 час. 00 мин. по московскому времени. Подача Заявок осуществляется круглосуточно.

Российская Федерация, Нижегородская область, р.п. Шаранга, ул. Красноармейская, д.1, П1, площадь 247,8 кв.м. 
Номер процедуры на Торговой площадке "Росэлторг". COM16042400155.
Начальная цена договора: 2 273 019,60 руб.
Организатор: ПАО "ТНС энерго НН".
Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка http://roseltorg.ru 
Дата и время начала подачи (приема) Заявок: с момента размещения на ЭТП.
Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 31.05.2024 14 час. 00 мин. по московскому времени. Подача Заявок осуществляется круглосуточно.

Реклама. ПАО "ТНС энерго НН". ИНН 5260148520. nn.tns-e.ru

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ТНС Энерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph