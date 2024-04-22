Ещё 52 камеры появились на перекрёстках Нижнего Новгорода
В кремле и парках Нижнего Новгорода ввели запрет на электросамокаты
Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
24 апреля 2024 14:18  [100] "Врачи столицы закатов" поборются за миллион в медицинском шоу "Симптомы" на Wink.ru
24 апреля 2024 10:45  [152] "Вы откуда и куда?": "Выкса-фестиваль" представляет программу 2024 года
23 апреля 2024 16:51  [302] Питер, встречай: виртуальная экскурсия от создателей сериала "Всё ОК"
23 апреля 2024 16:20  [291] Выставка русского живописца Франца Рубо открылась в НГХМ в Кремле
23 апреля 2024 13:42  [262] Почти 560 млн рублей требуется для строительства служебного здания нижегородского ТЮЗа
22 апреля 2024 17:09  [346] Эн+ поддержал всероссийскую акцию "Библионочь-2024"
22 апреля 2024 16:38  [335] Фотовыставка "Строкою Пушкина воспето…" откроется в Русском музее фотографии
22 апреля 2024 15:16  [474] "Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
19 апреля 2024 15:42  [462] Усадьба Разумовой XIX века выставлена на продажу в Ветлуге за 1 рубль
19 апреля 2024 13:55  [428] Более 3 тысяч культурных мероприятий состоялось в Нижнем Новгороде в 2023 году
Культура и отдых

"Врачи столицы закатов" поборются за миллион в медицинском шоу "Симптомы" на Wink.ru

24 апреля 2024 14:18  [100] Культура и отдых

Новое захватывающее медицинское шоу "Симптомы" (12+) стартовало в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В режиме онлайн 22 команды выпускников и студентов ведущих профильных вузов страны должны выполнить сложнейшие задания, правильно интерпретировать симптомы и поставить верный диагноз. Главный приз — 1 000 000 рублей. Ведущим шоу стал известный российский уролог, доктор медицинских наук, профессор и блогер Александр Дзидзария. Производством проекта занимается "ВайТ Медиа" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Трейлер: https://youtu.be/oIyhDfZF7zE 
Постер: https://disk.yandex.ru/d/s4DW6lb7h7aNjA
Фото: https://disk.yandex.ru/d/IQTe8WnsRflCTg (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru).

Проект объединяет молодых врачей из Москвы, Белгорода, Казани, Краснодара, Коврова, Майкопа, Нижнего Новгорода, Самары и Уфы. В каждом новом выпуске участники сталкиваются с самыми сложными и неоднозначными профессиональными вопросами, чтобы разобрать случай из реальной медицинской практики. За ходом игры следят приглашенные эксперты — ведущие практикующие врачи России. Всего у шоу будет 30 выпусков.

"Пандемия кардинально изменила отношение общества к медицине. Ежедневно врачи сталкиваются с вызовами, которые требуют не только повышенной концентрации и терпения, но и быстроты принятия решений. Мы хотели показать широкой аудитории высокий уровень современной российской медицины и подготовки специалистов, а главное — развеять миф о некомпетентности молодых врачей, с которым им приходится сталкиваться. Профессионализм наших врачей достоин стать предметом гордости для зрителя, а истории пациентов, участвующих в шоу, надеюсь, заставят задуматься о самом важном — о ценности собственного здоровья", — рассказала Юлия Сумачёва, генеральный продюсер компании "ВайТ Медиа", отвечающей за производство шоу. 

"Проект привлек меня исключительностью и новизной идеи. Верю, что он способен изменить настороженное восприятие у части общества современной медицины и образа врача. Молодые специалисты находятся в трудном положении, сталкиваются с предвзятостью, отказами при приеме на работу из-за недостатка практического опыта. Но, уверен, зрители приятно удивятся высокому уровню подготовки молодых специалистов, которые приняли участие в интеллектуальном поединке и проявили себя в некоторых случаях компетентнее опытных врачей, ординаторов. А степень подготовленности претендентов на финал доказывает, что будущее отечественной медицины в надежных руках", — подчеркнул ведущий проекта "Симптомы", заведующий отделением онкоурологии и онкогинекологии Российского научного центра радиологии Александр Дзидзария. Также Александр ведет популярный канал о медицине.

В интеллектуальном медицинском шоу принимают участие команды:
Башкирского государственного университета (Уфа);
Белгородского государственного университета;
"Врачи столицы закатов" (Приволжский исследовательский медицинский университет; Нижний Новгород);
"Второй положительный" (Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова);
Госпиталя для ветеранов войн № 1 (Москва);
Государственного университета просвещения (ГУП; Москва);
"КОМАНДА1" (Медицинский университет "Реавиз"; Самара);
"КОМАНДА2" (Медицинский университет "Реавиз"; Самара);
"МедАктив" (сборная команда из выпускников и студентов Казанского государственного медицинского университета, Казанского (Приволжского) федерального университета и Института усовершенствования врачей);
Кубанского государственного медицинского университета (Краснодар);
"Леди в белых халатах" (сборная команда из выпускников и студентов Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова и Медицинского колледжа № 5);
Майкопского государственного технологического университета;
Медицинского колледжа № 6 (Москва);
Московского клинического центра имени А. С. Логинова;
Первого клинического медицинского центра (Ковров Владимирской области);
"РНЦХ. 1027"(Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского);
"РНЦХ. ГИБРИДЫ" (Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского);
"РНЦХ. МУЛЬТИТУЛ" (Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского);
Российского геронтологического научно-клинического центра (Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова);
Российского университета дружбы народов (РУДН);
Российского университета медицины (РУМ; Москва);
"Сеченовские волки" (Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова).

О шоу "Симптомы" (12+)
Производство: "ВайТ Медиа" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")
Онлайн-кинотеатр: Wink.ru 
Жанр: студийное игровое шоу
Хронометраж: 32 минуты
Количество выпусков: 30
Режиссер: Юрий Кондратюк
Генеральный продюсер: Юлия Сумачёва

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"
Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кино Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph