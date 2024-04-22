"Росбанк Дом" и Сравни первыми запустили получение решения по ипотеке за минуты Бизнес

"Росбанк Дом" и финансовый маркетплейс Сравни разработали и запустили бесшовный путь клиента маркетплейса от подачи заявки до получения итогового решения банка. В его основе используются данные и документы Цифрового профиля. Это инновационный проект для российского ипотечного рынка.

Новый сервис сокращает время по заполнению ипотечной заявки и получению решения для клиента с нескольких часов, а иногда – дней, до 10 минут в большинстве случаев. Среди других преимуществ — минимальный набор запрашиваемых данных, отсутствие необходимости прикрепления документов и полный бесшовный путь на маркетплейсе.

Для подачи заявки на сайте Сравни пользователю необходимо авторизоваться через Госуслуги и заполнить короткую анкету. Далее заявка отправляется в "Росбанк Дом" для принятия финального решения. При этом банк получает полную заявку, готовую к скорингу. Это экономит ресурсы банка на ее верификацию и обработку.

"Сейчас мы живем в эпоху маркетплейсов. Те времена, когда мы ехали в другой конец города за покупками остались в прошлом. Все привыкли к тому, что любой бытовой вопрос можно решить с помощью удобного мобильного приложения, буквально в пару кликов. И мы рады тому, что такой некогда сложный с точки зрения процессов (документооборота и обязательного личного присутствия) продукт, как ипотека, теперь становится таким же простым, как заказ кроссовок в интернете. Благодаря нашему партнерству с маркетплейсом Сравни, клиенты могут получить одобрение от банка через удобный онлайн сервис", - говорит директор "Росбанк Дом" Вадим Мамонов.

"При создании продуктов наша компания всегда опирается на потребности клиентов. В фундаменте проекта заложен бесшовный и кратчайший путь пользователя. Мы, как ИТ-компания с большим трафиком, понимаем потребности клиента — быстрое получение одобрения по выгодной ставке, простой и в тоже время полный сервис, в котором можно разобраться без посторонней помощи, - отметил руководитель направления Ипотека в Сравни Дмитрий Сафронов. Мы уверены, что наш проект с "Росбанк Дом" даст сильный импульс рынку ипотечного кредитования. На основе разработанного процесса в будущем появится сервис подачи единой ипотечной заявки в несколько банков по кратчайшему клиентскому пути. А также станет возможным выдавать ипотеку на финансовых маркетплейсах".

На данный момент доля финансовых маркетплейсов, как каналов привлечения для банка, на ипотечном рынке невелика. Основная причина – сложный клиентский путь. Но развитие Цифрового профиля и запуск нового сервиса могут изменить ситуацию: доля может вырасти с 1,5-2% до 10% и более.

Комментирует директор территориального офиса Росбанка в Нижнем Новгороде Татьяна Ермакова: "Инновационные подходы к бизнес-процессам позволяют ускорить и упростить взаимодействие клиента и банка при решении ипотечных вопросов. Очень важно работать на опережение потребностей клиента". Команды "Росбанк Дом" и Сравни провели совместную разработку, интеграцию по API и запуск функционала за полгода. В работе участвовали несколько IT-команд.

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