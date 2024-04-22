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Бизнес

Добро пожаловать: "Ростелеком" представил облачное решение для управления гостиничным бизнесом

25 апреля 2024 18:32  [106] Бизнес

"Ростелеком" запустил облачное решение для гостиничного бизнеса — систему "Цифровой отель". Оно поможет автоматизировать ключевые процессы управления бизнесом любого масштаба — от небольшого семейного отеля до крупной сети. Отечественная система PMS (Property Management System, система управления недвижимостью) позволит отелям заменить программное обеспечение иностранных вендоров на новый гибкий и масштабируемый инструмент для повышения эффективности бизнеса. Компания представила решение в рамках Дня гостиничного ИТ в Москве.

"Цифровой отель" — это платформа для интеграции и централизованного управления данными отеля, позволяющая предоставить гостям более персонализированный и высококачественный сервис. Гостиничная индустрия, включая небольшие отели, гостевые дома, крупные отельные комплексы, сети и апартаменты, традиционно сталкивается с такими сложностями, как несистемность информации, отсутствие автоматизации процессов и ограниченные возможности аналитики. PMS-cистема "Цифровой отель" обеспечивает централизованное и безопасное хранение персональных данных гостей, информации о бронированиях, заселении и выселении, оцифровывает рутинные операции, управляет чеками и счетами, а также позволяет создавать разнообразные и точные отчеты на основе фактических данных о работе отеля для принятия обоснованных решений. 

В настоящее время доступна как десктопная, так и web-версия "Цифрового отеля", которая интегрируется со сторонними системами управления, например, системами бронирования, финансовыми платформами и ERP. Если в отеле уже подключены другие сервисы "Ростелекома" — IPTV, Wi-Fi или виртуальная АТС, они также легко интегрируются в новое решение. В дальнейшем система охватит и другие продукты компании, включая видеонаблюдение и умные экраны.

"Многие российские отели ранее использовали зарубежные системы, часто этого требовали международные гостиничные операторы, в сети которых они входили. Сегодня значительно вырос интерес отельеров к отечественным разработкам, которые можно оперативно внедрять, обновлять и интегрировать с другим ПО. Отвечая на этот запрос, "Ростелеком" предлагает гостиничному бизнесу гибкое и безопасное решение, которое поможет увеличить выручку и улучшить сервис для гостей. Важным преимуществом нашего решения является размещение в облаке компании и поддержка в режиме 24/7 для бесперебойной работы всех интегрированных в систему сервисов и защиты данных. Таким образом, отели смогут сконцентрироваться на том, за что их выбирают и любят гости, — на создании комфортной атмосферы для отдыха или работы в любой точке России", — говорит Александр Яресько, директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента ПАО "Ростелеком".

Пилотной площадкой для внедрения "Цифрового отеля" стал петербургский отель UNO, где протестирован весь функционал решения.

"Использование PMS-системы "Ростелекома" значительно упростило управление отелем. Благодаря широкому спектру функций мы можем гибко настраивать ценообразование, управлять контентом в номерах, автоматизировать процесс ремонта и уборок номеров, а также прочий важный функционал системы управления. Особенно хотелось выделить простоту установки PMS без использования внутренних мощностей. Нам не пришлось инвестировать в дополнительное железо и проводную инфраструктуру, что значительно сэкономило наше время и ресурсы. Мы также высоко оцениваем поддержку системы. В любой момент мы можем через удобный для нас канал связи получить консультацию по использованию PMS, что гарантирует удовлетворенность наших гостей. В целом PMS-система "Ростелекома" стала незаменимым инструментом для улучшения нашей коммуникации с клиентами и эффективного управления отелем. Мы будем следить за обновлениями и расширением функционала системы, чтобы использовать их в своей работе", — отметила Анастасия Жукова, менеджер проектов ООО "ВАЛО СЕРВИС".

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком" 
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