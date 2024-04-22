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Бизнес

Росбанк представил функцию распознавания документов для корпоративных клиентов

26 апреля 2024 16:22  [44] Бизнес

​Росбанк запустил новую функцию распознавания изображений документов для своих внешнеторговых клиентов. Этот инновационный функционал доступен в интернет-банке для юридических лиц и призван упростить процесс для клиентов, которые получают услуги от нерезидентов или предоставляют услуги иностранным контрагентам.
 
"Новая функция распознавания кардинально меняет ситуацию для наших внешнеторговых клиентов", - сказал Алексей Ясаков, директор центра цифровых решений для корпоративного и инвестиционного бизнеса Росбанка. "Автоматизируя процесс распознавания документов, мы значительно сокращаем время и усилия, необходимые для оформления документов валютного контроля".
 
При создании справки о подтверждающих документах (СПД) и выборе соответствующего кода типа документа у клиентов теперь есть доступ к окну загрузки графического файла и кнопке "Распознать". В течение нескольких секунд форма для создания СПД предварительно заполняется данными, извлеченными из загруженного файла. Затем клиенты могут просмотреть и скорректировать информацию по мере необходимости, прежде чем отправлять справку в банк.
 
Комментирует директор по работе с корпоративными клиентами в Нижегородской области Кристина Микушина: "Уверена, что данная технология будет интересна клиентам в Нижнем Новгороде и области. Функция распознавания документов использует программное обеспечение Directum, которое было обучено работе с более чем тысячей форматов актов, представленных клиентами в качестве подтверждающих документов для валютного контроля. Из-за различий в форматах, используемых разными компаниями, Directum был обучен нескольким типам клиентских актов для обеспечения точного распознавания".
 
"Мы считаем, что распознавание документов не только повысит эффективность, но и сделает путь сдачи обязательных документов очень простым», - добавил Алексей Ясаков, директор центра цифровых решений для корпоративного и инвестиционного бизнеса Росбанка. "Используя такие технологии, как Directum, мы можем предложить нашим клиентам передовое решение, которое выделяет нас в отрасли".

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Теги:
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