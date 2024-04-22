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Общество

Ворота шлюза открыть!

27 апреля 2024 12:53  [118] Общество

Поднятые на грот-мачте вымпелы Волжского пароходства, приветственные сигналы теплоходов и буксир-толкач "ОТ-2451", выходящий из камеры шлюза №14 Городецкого гидроузла, – старт навигации на Верхней Волге дан!

Как экипаж судна готовился к первому в 2024 году рейсу и как прошло торжественное открытие нового судоходного сезона – рассказывает и показывает Дмитрий Ефремов, капитан – первый помощник механика теплохода "ОТ-2451". Приятного просмотра!

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Теги:
Судоходство
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