Как неоновая вывеска может помочь в продвижении парикмахерской?

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Салоны красоты и особенно парикмахерские — это малый бизнес с достаточно низким порогом входа. В любом бизнесе с низким порогом входа всегда высокая конкуренция, особенно в таких сферах, которые первыми приходят на ум обычному человеку. Эта конкуренция чрезвычайно высока и растет с каждым годом, особенно в сегменте парикмахерских, открыть которые очень легко. Таким заведениям для выживания и развития приходится бороться буквально за каждого клиента, что не очень просто, поскольку низкая маржа не позволяет вкладывать большие деньги в продвижение и рекламу. Приходится надеяться на сарафанное радио или искать инструменты, которые стоят сравнительно недорого. Одним из таких инструментов могут быть неоновые вывески.

Как неоновая вывеска может помочь?

Первое и самое очевидное - привлечение внимания прохожих, которые впоследствии могут стать клиентами, а если повезет, даже постоянными клиентами. Такого рода вывеска размещается на фасаде здания или в оконном проеме так, чтобы она была видна прохожим на основном потоке. Если потоков несколько, можно попробовать разместить несколько вывесок. Дальше все просто: если вывеска яркая, она работает хорошо; если малозаметна, работает плохо. В этом смысле неоновые вывески, которые хорошо заметны днем и в темное время суток, работают просто великолепно.

Второе, менее очевидное - украшение интерьера. В индустрии красоты большое значение имеют эмоции, в том числе и потому, что основные клиенты этой индустрии - женщины. Поэтому важно не просто хорошо делать свою работу, но и радовать клиента - в том числе интерьером. Забавная или креативная неоновая вывеска - прекрасный способ украсить интерьер, сделать его более узнаваемым и запоминающимся. В конечном итоге это работает на лояльность клиента, а мало что может быть лучше для парикмахерской, чем постоянный клиент с регулярной записью.

Ну и третья функция совершенно неочевидная - продвижение через социальные сети. Разместите в зале ожидания, фойе или любом другом месте вывеску с оригинальной надписью и изображением, и многие посетители наверняка захотят сфотографироваться на ее фоне. Эти фотографии, скорее всего, очень быстро появятся в социальных сетях. Так о вашем заведении смогут узнать люди, которые никогда не ходят рядом с ним. Совершенно не исключено, что вы таким образом сможете привлечь клиентов, которых никак не смогли бы зацепить другими инструментами.

Но сколько это может стоить?

Неоновые вывески считаются недешевым удовольствием, но на самом деле все не так страшно. Да, традиционная неоновая вывеска на основе газоразрядных ламп действительно очень дорога: это связано со сложной технологией ее производства. Для изготовления штучных газоразрядных ламп необходимо стеклодувное оборудование, инертные газы, вакууматоры, а также специалисты, которые умеют работать со всеми этими сложными станками и машинами.

Однако существует альтернатива, которая появилась сравнительно недавно — это так называемый гибкий неон. Строго говоря, гибкий неон вообще не является неоном — это светодиодная лента, которая находится внутри светорассеивающего шнура. Чаще всего в качестве светорассеивающего материала используется силикон.

Светодиоды сегодня очень дешевы, стоимость штуки составляет около цента: поэтому и гибкий неон тоже стоит недорого. Работать с ним тоже намного легче, сложное оборудование не требуется, и поэтому стоимость вывесок из гибкого неона по меркам изготовления наружной рекламы совсем невысока. Маленький светильник можно купить по цене менее 2000 рублей, за 5000 рублей можно приобрести вывеску длиной около 60 см, а за 20 — уже довольно большую конструкцию со сложным изображением. Согласитесь, что 20 000 рублей за рекламную конструкцию, которая будет работать на ваш бизнес в течение немногих лет — это не так много.

Где заказать такую вывеску?

В Санкт-Петербург работает е несколько производителей вывесок из гибкого неона с хорошей репутацией. Один из ведущих — компания Neon Bar, которая занимается исключительно производством светильников и вывесок из гибкого неона. Эта компания Neon Bar известна, прежде всего, высоким качеством и скоростью изготовления: очень часто заказы выполняются в течение одного рабочего дня после согласования технического задания. Стоимость неоновых вывесок NeonBar начинается от 3600 рублей, небольших неоновых светильников — от 1970 рублей. Кроме того, компания часто проводит акции и предоставляет скидки при заказе нескольких вывесок, а также специальные цены для постоянных клиентов.

Контактные данные компании NeonBar

Адрес: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 52

Телефон: +7 (939) 900-81-16

Email: shop@neonbar.shop

Сайт: neonovye-vyveski.ru

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