Lego Duplo: особенности и преимущества

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Lego – конструкторы, которым нет аналогов во всем мире. Какие только наборы не представлены в продаже. С каждым годом появляется все больше новинок, которые тут же находят своего покупателя.

Лего Дупло – конструктор, который предназначен для самых маленьких. Если стандартное лего имеет маленькие детали, то в Duplo все детальки крупные и мамам не стоит переживать, что малыш проглотит что-то в процессе игры.

Особенности, на которые стоит обратить внимание

Lego Duplo на рынке уже не первый год. Наборы яркие, но не слишком сложные. Крупные детали позволяют строить различные конструкции.

Разработчики выпустили линейку, которая идеально подходит для малышей, которым исполнился год. Набор будет интересен малышам до 6-ти лет, а потом можно купить другие наборы, которые соответствуют возрасту.

Специалисты не просто выпустили кубики. Они учли все потребности детей. Мир Duplo – это огромное количество разнообразных кубиков, готовые машинки, есть мебель и даже животные.

Если приобрести набор для строительства, то ребенок будет творить. Он получит разноцветные кубики, которые могут быть разного размера. Что касается тематических комплектов, то они интересны деткам постарше. К примеру, родители могут приобрести малышу зоопарк, больницу или пожарную станцию, а также большой дом, где может жить вся семья.

Стоит ли покупать Lego Duplo?

Дупло Лего имеет огромное количество преимуществ. Мы не будем перечислять все и выделим основные, которые будут действительно важны. Например,

100% безопасность

Лего обращает на безопасность особое внимание. Родители могут не переживать, что малыш пораниться об острый угол или какую-то необработанную грань.

Duplo намного больше стандартных лего-деталей. Проглотить большой кубик попросту невозможно.

Каждая деталь продумана до мелочей

Справиться с кубиками лего под силу даже ребенку, которому недавно исполнился год. Конструкция, которую построит ребенок, будет крепкой и сломать ее будет не так просто.

Лего производит действительно качественные изделия, которые можно соединять и разъединять больше 50-ти тысяч раз. Качество от этого никаким образом не пострадает.

Кубики яркие и не теряют цвет

Детали окрашены в яркие цвета. В наборе собраны кубики разных цветов. В процессе строительства можно познакомить ребенка с цветами. В процессе игры он быстро их запомнит и дальше будет строить конструкции, которые будут смотреться прекрасно.

Разнообразие цветов положительно влияет на развитие воображения и мышления.

Фото предоставлено «ДМ» detmir.ru

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