Здание нижегородского Заксобрания впервые станет площадкой фестиваля "Intervals"

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В год своего 30-летия Законодательное Собрание Нижегородской области станет новой фестивальной площадкой.
Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, впервые в истории здание регионального парламента в Кремле станет площадкой фестиваля медиаискусства "Intervals - 2024".
Перформанс будет украшать фасад с 28 апреля по 1 мая с 20.00 до 23.00. Вход свободный (0+).
"Приглашаю нижегородцев и гостей нашего города побывать в эти выходные в Нижегородском Кремле!", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Как сообщалось ранее, Intervals Festival пройдет в Нижнем Новгороде с 27 апреля по 1 мая.
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