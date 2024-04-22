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Культура и отдых

Здание нижегородского Заксобрания впервые станет площадкой фестиваля "Intervals"

27 апреля 2024 15:18  [3] Культура и отдых

Фото: пресс-служба ЗС НО

В год своего 30-летия Законодательное Собрание Нижегородской области станет новой фестивальной площадкой.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, впервые в истории здание регионального парламента в Кремле станет площадкой фестиваля медиаискусства "Intervals - 2024".

Перформанс будет украшать фасад с 28 апреля по 1 мая с 20.00 до 23.00. Вход свободный (0+).

"Приглашаю нижегородцев и гостей нашего города побывать в эти выходные в Нижегородском Кремле!", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Как сообщалось ранее, Intervals Festival пройдет в Нижнем Новгороде с 27 апреля по 1 мая.

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Теги:
Законодательное собрание Фестиваль
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