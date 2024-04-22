Совместное заседание антитеррористической комиссии и оперштаба прошло в Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина

27 апреля в Нижегородской области состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в мероприятии приняли участие руководители силовых ведомств, прокуратуры, федеральных и региональных органов государственной власти, органов МСУ, национальных диаспор и Духовного управления мусульман Нижегородской области, а также представители хозяйствующих субъектов.

На заседании обсуждался вопрос обеспечения безопасности проведения нижегородского Парада Победы, а также других мероприятий, приуроченных к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Было озвучено, что для отражения возможных актов незаконного вмешательства будут максимально задействованы все имеющиеся силы и средства.

С организаторами мероприятий будут проведены занятия по действиям в случае возникновения ЧС.

Кроме того, в ходе проведения мероприятий будет усилен контрольно-пропускной режим. Зрители и участники парада смогут пройти на огороженную территорию только в специально отведённых местах, где будет организован досмотр.

Помимо этого, участники заседания выработали меры, которые будут направлены на недопущение распространения радикальных идеологий среди мигрантов и учащихся образовательных организаций, а также на обеспечение антитеррористической защищённости учреждений для отдыха детей.