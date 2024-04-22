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Самые распространенные вакансии, связанные с грузоподъемными механизмами

03 мая 2024 13:11  [4]

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История развития грузоподъемных механизмов (ГПМ) берет начало в глубокой древности. Технология поднятия известняковых блоков массой от 2 до 30 тонн уже была известна египтянам, построившим в XXVI-XXIII веках до нашей эры пирамиду Хеопса. А в V веке до Рождества Христова в Древней Греции был изобретен механизм с ручным приводом – «геранос» (в переводе с греческого «журавль»), ставший прародителем современных кранов. Сегодня грузоподъемные механизмы применяются во всех отраслях промышленности: от строительства и логистики до добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства. Поэтому на рынке труда стабильно высокий спрос на специалистов, чья профессиональная деятельность связана с такой техникой.

Слесарь-ремонтник ГПМ

Самая востребованная профессия, связанная с грузоподъёмными механизмами. В данный момент открыто более 400 вакансий квалифицированных слесарей-ремонтников ГПМ, которые будут осуществлять ремонт и техническое обслуживание грузоподъемных механизмов, в том числе монтаж и демонтаж узлов и агрегатов механической части сложных машин. Однако в связи с острым кадровым голодом некоторые работодатели, как например, «Инжтех Смц», готовы рассмотреть желающих без профильного образования и опыта, так как проводят обучение на территории предприятия. Другие, в частности, Петербургский завод прецизионных сплавов, обещают помощь в релокации и выплату “подъемных”, чтобы привлечь соискателей из разных регионов страны.

Средняя заработная плата слесаря по ремонту ГПМ составляет 85000 в месяц. Однако работая вахтой, они получают до 150000 рублей в месяц.

Электромонтер по ремонту ГПМ

В его обязанности входит проведение диагностики, планового технического обслуживания, ремонта и пуско-наладочных работ электрооборудования и промышленной электроники. Поэтому будущий сотрудник должен иметь соответствующее образование, знать методы проверки и контроля работоспособности электрооборудования, уметь читать и понимать техническую документацию, электрические схемы. Кроме того, соискателю на должность необходимо иметь, как минимум, III группу допуска по электробезопасности. Однако некоторые работодатели готовы рассмотреть и кандидатов со второй.
Зарплата электромонтера варьируется от 42000 до 135000 рублей в месяц. Наиболее высокий уровень оплаты труда обещают работодатели, ищущие сотрудников для работы вахтовым методом, как например, «Регро», либо компании, где работники часто ездят в командировки по стране – «Арлифт», «Росмонтажстрой».

Инженер по надзору за ГПМ

Он контролирует техническое состояние оборудования, порядок его ввода в эксплуатацию, осуществляет его освидетельствование и регистрацию в Ростехнадзоре. Кроме того, он следит за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, проводит соответствующее обучение для персонала, участвует в техническом расследовании обстоятельств и причин аварий на производстве. На эту должность могут претендовать соискатели, имеющие высшее техническое образование и аттестацию по промышленной безопасности в Ростехнадзоре.

Минимальная зарплата инженера по надзору, если верить объявлениям о поиске сотрудников, составляет 40000, максимальная достигает 175000.

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