Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
Лучшие дружинники Нижнего Новгорода по итогам 2023 года
Ремонт путепровода на улице Кузбасской завершится в октябре
"Учителя года – 2024" определили в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Как носить брюки палаццо, чтобы выглядеть стильно и модно

03 мая 2024 13:32  [91]

erid: 2SDnjeVYU3B

Брюки палаццо впервые увидели в 1930 году, когда знаменитая Коко Шанель показала их миру в своей модной коллекции. С тех пор стилисты и модельеры не перестают совершенствовать модели, добавляя новые акценты, экспериментируя с материалами и цветовой гаммой. Очень популярны не только классические, но и кожаные брюки палаццо. С брюками палаццо можно создать современный офисный, вечерний и повседневный образ.

Летние брюки палаццо

Брюки палаццо сами по себе выглядят очень элегантно и стильно. Достаточно дополнить их красивой блузой или рубашкой для делового или повседневного стиля. Блуза может быть укороченной или длинной, заправленной в брюки или находится поверх них. Цветовая гамма может быть самая разнообразная. В последнее время очень популярны костюмы из струящихся и легких летних материалов. Костюм из рубашки и брюк палаццо с использованием атласной ткани напоминает пижамный стиль, однако гармонично подобранные аксессуары превращают такой образ в стильную деловую и вечернюю моду.

Кожаные брюки палаццо

Главная цель кожаных брюк палаццо – демонстрация красивой талии. Именно поэтому рекомендуется верх частично заправлять в брюки. Кожаные палаццо можно купить в интернет-магазине LBD.moda с хорошей скидкой. Брюки палаццо кожаные бежевого цвета сделаны из качественной экокожи со стрелками и завышенной талией. В комплекте есть красивый пояс из экокожи. Такие брюки хорошо сочетаются со свободной рубашкой и блузой, коротким топом, легким свитшотом, джемпером, жакетом.

Брюки палаццо с принтом

Огромной популярностью пользуются не только однотонные брюки, но и со всевозможными рисунками. Чаще всего можно заметить геометрические рисунки, крупные и мелкие цветы, орнаменты. Брюки палаццо с ярким и сочным принтом гармонично сочетаются с однотонными топами, футболками и блузами.

Плотные брюки палаццо

В холодное время года очень актуальны брюки палаццо из теплых и плотных материалов. Такие брюки могут быть не только однотонных оттенков, но и с клетчатым принтом. Теплые модели гармонично сочетаются с блузами, джемпером, водолазкой. Из верхней одежды лучше отдать предпочтение удлиненным моделям, выбрав длинный пуховик или пальто. В качестве обуви лучше отдать предпочтение ботинкам или сапогам.

Джинсовые брюки палаццо

Настоящий хит этого сезона для повседневного образа – стильные и модные джинсовые брюки палаццо. Такие подойдут практически для любой фигуры и скроют все недостатки,если такие имеются. Джинсовые брюки палаццо красиво смотрятся со строгими рубашками и блузами прямого кроя, коротким пиджаком, с ветровкой или бомбером, джинсовым верхом и легким джемпером.

Укороченные брюки палаццо

Укороченный вариант подойдет не только в летнее время года, но и является демисезонной одеждой, которую можно носить в прохладную погоду. С такими брюками палаццо можно создать повседневный, праздничный, деловой стиль, дополнив образ яркими аксессуарами. Укороченные брюки палаццо с высокой посадкой гармонично сочетаются с топом, блузой, футболкой. Из обуви можно выбрать лоферы и мюли в теплое время года или ботильоны и ботинки в демисезонный период.

Реклама. ИП Ревенко Евгения Дмитриевна. ИНН 272293216667 lbd.moda

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph