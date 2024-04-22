Как носить брюки палаццо, чтобы выглядеть стильно и модно

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Брюки палаццо впервые увидели в 1930 году, когда знаменитая Коко Шанель показала их миру в своей модной коллекции. С тех пор стилисты и модельеры не перестают совершенствовать модели, добавляя новые акценты, экспериментируя с материалами и цветовой гаммой. Очень популярны не только классические, но и кожаные брюки палаццо. С брюками палаццо можно создать современный офисный, вечерний и повседневный образ.

Летние брюки палаццо

Брюки палаццо сами по себе выглядят очень элегантно и стильно. Достаточно дополнить их красивой блузой или рубашкой для делового или повседневного стиля. Блуза может быть укороченной или длинной, заправленной в брюки или находится поверх них. Цветовая гамма может быть самая разнообразная. В последнее время очень популярны костюмы из струящихся и легких летних материалов. Костюм из рубашки и брюк палаццо с использованием атласной ткани напоминает пижамный стиль, однако гармонично подобранные аксессуары превращают такой образ в стильную деловую и вечернюю моду.

Кожаные брюки палаццо

Главная цель кожаных брюк палаццо – демонстрация красивой талии. Именно поэтому рекомендуется верх частично заправлять в брюки. Кожаные палаццо можно купить в интернет-магазине LBD.moda с хорошей скидкой. Брюки палаццо кожаные бежевого цвета сделаны из качественной экокожи со стрелками и завышенной талией. В комплекте есть красивый пояс из экокожи. Такие брюки хорошо сочетаются со свободной рубашкой и блузой, коротким топом, легким свитшотом, джемпером, жакетом.

Брюки палаццо с принтом

Огромной популярностью пользуются не только однотонные брюки, но и со всевозможными рисунками. Чаще всего можно заметить геометрические рисунки, крупные и мелкие цветы, орнаменты. Брюки палаццо с ярким и сочным принтом гармонично сочетаются с однотонными топами, футболками и блузами.

Плотные брюки палаццо

В холодное время года очень актуальны брюки палаццо из теплых и плотных материалов. Такие брюки могут быть не только однотонных оттенков, но и с клетчатым принтом. Теплые модели гармонично сочетаются с блузами, джемпером, водолазкой. Из верхней одежды лучше отдать предпочтение удлиненным моделям, выбрав длинный пуховик или пальто. В качестве обуви лучше отдать предпочтение ботинкам или сапогам.

Джинсовые брюки палаццо

Настоящий хит этого сезона для повседневного образа – стильные и модные джинсовые брюки палаццо. Такие подойдут практически для любой фигуры и скроют все недостатки,если такие имеются. Джинсовые брюки палаццо красиво смотрятся со строгими рубашками и блузами прямого кроя, коротким пиджаком, с ветровкой или бомбером, джинсовым верхом и легким джемпером.

Укороченные брюки палаццо

Укороченный вариант подойдет не только в летнее время года, но и является демисезонной одеждой, которую можно носить в прохладную погоду. С такими брюками палаццо можно создать повседневный, праздничный, деловой стиль, дополнив образ яркими аксессуарами. Укороченные брюки палаццо с высокой посадкой гармонично сочетаются с топом, блузой, футболкой. Из обуви можно выбрать лоферы и мюли в теплое время года или ботильоны и ботинки в демисезонный период.

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