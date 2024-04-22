Выбираем бокалы для шампанского: флюте, блюдце, тюльпан

erid: 2SDnjeNAYX3

Шампанское - роскошный напиток, который заслуживает быть подан в изящных бокалах, подчеркивающих его изысканный вкус и аромат. На выбор представлены бокалы под игристое, каждый из которых обладает своими особенностями, подчеркивающими преимущества напитка.

Какие бывают бокалы для шампанского

Бокал для шампанского "блюдце" (креманка)

Бокал-блюдце, или креманка, обладает не только широкой и плоской чашей, но и длинной ножкой, которая позволяет удерживать за нее, чтобы сохранить температуру напитка, не нагревая его руками. Его применение обычно рекомендуется для подачи красного вина, а также игристых напитков, таких как шампанское или игристое вино.

Преимущества:

Позволяет шампанскому дышать и раскрываться.

Идеально подходит для подачи десертных вин, таких как мускат и асти.

Недостатки:

Пузырьки быстро лопаются.

Занимает много места на столе.

Бокал для шампанского "флюте" (флют, флейта)

Бокал-флюте имеет высокую, узкую чашу, которая сужается к ободку. Эта форма помогает сохранять пузырьки, позволяя им дольше играть в бокале. Кроме того, узкая чаша концентрирует аромат шампанского. Этот стиль позволяет напитку сохранять свою температуру, что особенно важно для шампанского, которое лучше всего подавать холодным.

Преимущества:

Сохраняет пузырьки в течение длительного времени.

Концентрирует аромат шампанского.

Элегантный и утонченный.

Недостатки:

Не позволяет шампанскому дышать.

Сложно разливать шампанское в узкое отверстие.

Бокалы тюльпан для шампанского

Бокалы-тюльпаны имеют чашу в форме цветка тюльпана. Они более широкие, чем флюте, что позволяет шампанскому немного дышать. При этом узкий ободок концентрирует аромат, как и во флюте. Эта комбинация широкой чаши и узкого ободка делает их идеальным выбором для тех, кто хочет насладиться всеми нюансами этого прекрасного напитка.

Преимущества:

Комбинация преимуществ блюдца и флюте.

Позволяет шампанскому немного дышать, сохраняя пузырьки.

Концентрирует аромат.

Недостатки:

Занимают больше места на столе, чем флюте.

На что обратить внимание при выборе

При выборе бокалов для шампанского важно учитывать несколько аспектов. Материал бокала имеет значение - хрустальные помогают раскрыть ароматы напитка и придают пузырькам красивый вид. Объем бокала также важен - оптимальный объем составляет от 150 до 200 мл для полного наслаждения вкусом без потери аромата. Прочные, устойчивые к частому использованию и мойке, будут служить долго. Удобство питья обеспечивают бокалы с тонким ободком, позволяющим лучше ощутить ароматы. Не забывайте также обращать внимание на стиль, чтобы они гармонировали с вашим интерьером и предпочтениями - от классического до современного.

При выборе также учитывать их форму - высокие узкие бокалы помогают сохранить пузырьки и ароматы шампанского, в то время как широкие могут способствовать быстрому выветриванию ароматов. Кроме того, ручка поможет избежать нагревания напитка от соприкосновения с руками. Наконец, важно учитывать, что хорошие бокалы не обязательно должны быть дорогими - главное, чтобы они соответствовали вашим ожиданиям и предпочтениям.

Независимо от того, какой тип бокала вы выберете, важно, чтобы он был чистым и охлажденным перед подачей шампанского. Охлажденный бокал поможет сохранить прохладу и пузырьки шампанского. Правильно выбранный бокал также может помочь раскрыть аромат и вкус. Таким образом, правильный выбор может улучшить ваше восприятие напитком.

Реклама. ООО «КБ менеджмент и консалтинг». ИНН 7714405608 complexbar.ru