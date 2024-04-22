Участником нацпроекта стал ещё один нижегородский производитель инструмента Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский производитель промышленного инструмента стал еще одним участником нацпроекта "Производительность труда". Как сообщает пресс-служба правительства региона, компания ООО "Аксис" (входит в ГК "Инструмент") из Нижнего Новгорода стала 261 предприятием, где внедряют бережливые технологии. Участие в нацпроекте "Производительность труда" помогает улучшить условия труда сотрудников, сохранить рабочие места и поддерживать конкурентный уровень заработной платы.

Помогать в этом производству в течение шести месяцев будут эксперты федерального центра компетенций (ФЦК). Компания выпускает металлорежущий инструмент и оснастки в рамках программы импортозамещения с использованием материалов и сырья отечественного производства.Специалисты ФЦК уже провели аудит, а также выбрали пилотный поток для внедрения бережливых технологий. В скором времени эксперты начнут обучать сотрудников предприятия бережливым технологиям.

По данным регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства, с начала действия нацпроекта в Нижегородской области, специалисты ФЦК помогли внедрить бережливые технологии 48 нижегородским предприятиям. Благодаря этому выработка на эталонных участках этих компаний растет менее чем на 10%

Получить подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно в центре "Мой бизнес"

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.