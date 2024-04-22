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BYD Leopard 5 - транспортный налог в России

03 мая 2024 16:24  [84]

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BYD, ведущий китайский производитель электромобилей, выпустил впечатляющий рамный внедорожник Leopard 5. Этот мощный внедорожник отличается гибридной силовой установкой с тремя двигателями, сочетающей в себе мощь электропривода с надежностью двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

Гибридная мощь

BYD Leopard 5 представляет собой мощный гибридный внедорожник, оснащенный 1,5-литровым ДВС мощностью 194 л.с., а также двумя электромоторами: передним на 272 л.с. и задним на 388 л.с. Совокупная мощность гибридной системы достигает 660 л.с., что в сочетании с ДВС дает впечатляющие 854 л.с. С таким агрегатом Leopard 5 способен разгоняться с 0 до 100 км/ч за всего 4,8 секунды, игнорируя свои габариты и вес (4890 мм в длину и 2890 кг).

Благодаря электронному вариатору (E-CVT) для гибридной силовой установки Leopard 5 обеспечивает плавное и эффективное ускорение. Коробка передач оптимизирована для обеспечения максимальной мощности и экономии топлива в различных условиях вождения.

Рамная конструкция и внедорожные возможности

Leopard 5 построен на прочной рамной конструкции, которая обеспечивает ему превосходную прочность и долговечность. Внедорожное транспортное средство обладает системой полного привода (4WD) с понижающей передачей и трёмя блокировками дифференциалов, что обеспечивает выдающиеся внедорожные характеристики. Танковый разворот, доступный на всех комплектациях, позволяет маневрировать в ограниченном пространстве и преодолевать сложные препятствия.

Углы въезда и съезда в стандартном исполнении составляют 32 и 35 градусов соответственно, что позволяет Leopard 5 без труда преодолевать крутые подъемы и спуски. В максимальной комплектации эти углы увеличены до 39 градусов, что обеспечивает еще более высокие внедорожные возможности.

Уникальная гидравлическая подвеска

В максимальной комплектации Leopard 5 оснащен эксклюзивной гидравлической подвеской Yunnian-P, которая обеспечивает непревзойденную проходимость и комфорт. Эта передовая система подвески обеспечивает высокую артикуляцию колес и поглощение ударов, что позволяет внедорожнику преодолевать самые суровые условия без ущерба для комфорта водителя и пассажиров. Этот передовой внедорожник обладает также интеллектуальной системой управления курсовой устойчивостью, которая автоматически корректирует угол наклона на поворотах и удерживает автомобиль на курсе даже при сложных условиях. Такая технология значительно повышает безопасность и управляемость внедорожника, делая его идеальным выбором для любителей активного отдыха и профессиональных водителей.

Льготы при налогообложении

Гибридная силовая установка Leopard 5 позволяет ему претендовать на льготы при налогообложении как электромобиля. Несмотря на наличие ДВС, налог на транспорт рассчитывается по 30-минутной мощности, что значительно ниже, чем для традиционных внедорожников. Это классифицируется как гибридное транспортное средство и обладает привилегиями при налогообложении, включая более низкий налог на транспорт. Такие транспортные средства, как Leopard 5 с гибридной силовой установкой, обладают преимуществами как для владельцев, так и для окружающей среды за счет более экономичного и экологически чистого использования энергии.

BYD Leopard 5 — это впечатляющий рамный внедорожник, сочетающий в себе мощную гибридную силовую установку с исключительными внедорожными возможностями и льготным налогообложением. Его уникальная гидравлическая подвеска обеспечивает непревзойденный комфорт и проходимость, что делает его идеальным выбором для искателей приключений и любителей бездорожья.

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