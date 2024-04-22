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Политика

Борис Петров назначен врио руководителя нижегородского завода "Красное Сормово"

03 мая 2024 17:53  [113] Политика

Фото: сайт завода "Красное Сормово"

Борис Петров назначен временно исполняющим обязанности гендиректора завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Центр раскрытия корпоративной информации.

Соответствующее решение принял совет директоров судоверфи на заседании 3 мая. До этого Борис Петров работал заместителем гендиректора завода "Красное Сормово" по безопасности.

При этом 2 мая были досрочно прекращены полномочия временно исполняющего обязанности гендиректора завода "Красное Сормово" Олега 2 Тюкаева, который был назначен на эту должность 18 апреля.

"Борис Петров будет работать в должности врио гендиректора завода "Красное Сормово" до избрания нового руководителя предприятия, но не более 5 месяцев", - говорится в сообщении.

СПРАВКА:

Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) основан в 1849 году. Предприятие специализируется на выпуске судов коммерческого флота.

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Теги:
Красное Сормово Судостроение
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