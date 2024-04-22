Сормовскому району исполнилось 100 лет Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сормовскому району исполнилось 100 лет. Поздравить район с днем рождения пришли коренные сормовичи и те, кто считает район родным. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил благодарности главы города выдающимся жителям района.

"Вековая история Сормовского района наполнена трудом, творчеством, стремлением к прогрессу. Сормовичи всегда были сплоченным сообществом, ориентированным на единый идеал. Именно вы, ваши отцы, деды, прадеды сделали Сормово центром судостроения, науки, образования, культуры. И сегодня вы вносите огромный вклад в развитие Нижнего Новгорода. Я всегда с удовольствием сюда приезжаю, смотрю, как район меняется к лучшему. Сормовичи – очень активные и неравнодушные люди, они участвуют практически во всех городских программах, и это приносит результат. Сейчас сюда приезжают люди со всего Нижнего Новгорода. Уверен, что мы найдем ресурсы для дальнейшего развития, и наш с вами Сормовский район продолжит свое преображение. С праздником!", - поздравил собравшихся Юрий Шалабаев.

"Наш район развивается и к 100-летию подходит уже с неплохими результатами, - отметила глава администрации района Светлана Горбунова. - Это и строительство новых микрорайонов, и отремонтированные дороги, и благоустроенные общественные пространства. Наши жители очень активны, энергичны, участвуют во всех проектах. В этом году мы уже начали благоустройство семи общественных пространств по нацпроекту и 11 – по программе "Вам решать!".

"Многие достижения сормовичей - это гордость не только Нижнего Новгорода, а всей страны: суда на подводных крыльях, первый отечественный танк, легендарная рабочая милиция, первая в России мартеновская печь… Но самое главное, сегодня мы видим, что Сормово не почивает на лаврах. Это район на подъеме, район с перспективой, в чем заслуга и жителей, и администрации, и руководителей крупных предприятий. Энергия этого взаимодействия позволяет уверенно смотреть в будущее, которое строится прямо сейчас руками инициативных, умеющих идти в ногу со временем жителей Сормовского района, сильных духом и волей", - подчеркнул заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев.

"Я сегодня ночью проснулась, и вдруг подумалось, что из 100 лет Сормовского района две трети я прожила здесь. Здесь мои друзья, семья, родные, здесь мой бизнес. Это мой дом. Сегодняшний облик Сормовского района – это наша гордость: Юбилейный проспект – прелесть, Кораблестроительный проспект – вообще не наглядишься. В районе работают, по-моему, семь соборов, и все наполнены людьми. Единственное, что не изменилось за последнее время, – это люди, добрее, отзывчивее людей я не видела. Я горжусь тем, что здесь живу", - рассказала одна из награжденных - председатель Совета директоров "Сормовского коммерческого центра" Капитолина Скворцова.

"Я родился в Сормовском районе, мой сын здесь родился. У нас самый лучший, самый любимый район. Все меняется к лучшему: благоустроили Светлоярское озеро, эстакаду построили на Циолковке, много детских площадок построили. В Сормове мы все живем как одна большая семья, а тех, кто уехал, всегда тянет обратно", - считает еще один награжденный - исполнительный директор Некоммерческого партнёрства "Единое Сормово" Сергей Абакумов.

Благодарность главы города Нижнего Новгорода за сохранение и преумножение трудовых традиций получила династия Новиковых-Самойловых-Крупновых-Кузнецовых. Общий трудовой стаж династии - почти 200 лет.

"Мы – представители старейшей трудовой династии в Сормовском районе. Мой прадедушка, дедушка, родители и я - мы все работали на заводе "Красное Сормово". Наши предки жили на этой земле, мы здесь живем, поэтому выбор профессии для нас не стоял. Сормовский район становится все лучше, все краше, и нас, конечно, как коренных сормовичей, это очень радует!", - поделилась сотрудник завода "Красное Сормово" Татьяна Кузнецова.

"Я родилась, училась и 45 лет работала в Сормове. Я считаю, что наш район – самый зеленый, самый позитивный. Сормовичи никогда не предадут, поддержат в любом начинании. Сегодня наш район стал прекрасным, какая чистота, какой порядок! Это дорогого стоит. Я люблю Сормово и желаю ему дальнейшего процветания", - сказала сормовичка, председатель районного совета ветеранов Елена Поляшова.

Благодарности главы города получили:

Моисеев Валерий Юрьевич - Почетный гражданин города Нижнего Новгорода.

Гладышев Сергей Васильевич - Почетный гражданин города Нижнего Новгорода.

Трудовая династия Новиковых-Самойловых-Крупновых-Кузнецовых.

Семья Колесниковых - Евгений Александрович и Галина Федоровна.

Семья Макаровых - Владимир Аркадьевич и Валентина Николаевна.

Семья Аверьяновых - Алексей Олегович и Светлана Александровна.

Нечаева Евгения Николаевна – участник Великой Отечественной войны, орденоносец, Заслуженный ветеран Нижегородской области.