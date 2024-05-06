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Бизнес

Нижегородские компании смогут использовать новый отечественный мессенджер Чаты

06 мая 2024 14:06  [46] Бизнес

Компания МТС сообщает о запуске корпоративного мессенджера МТС Линк Чаты. Бета-тестирование продукта завершено, и теперь он доступен для всех компаний.

Бета-тестирование мессенджера стартовало в ноябре 2023 года. К моменту запуска решение протестировали более 100 крупных компаний. Несколько компаний полностью перешли на Чаты с других мессенджеров.

Сегодня в Чатах доступны все базовые функции, необходимые крупному бизнесу для постоянного делового общения с коллегами. Среди них - личные и групповые чаты, каналы, треды, возможность редактировать отправленные сообщения и реагировать на них с помощью эмодзи. Пользователи могут создавать свои профили и менять статусы, обмениваться файлами, легко находить сотрудников в адресной книге компании, проводить поиск по сообщениям, включать и отключать пуш-уведомления. Администраторам доступен раздел "Организация", в котором они могут создавать рабочую область для взаимодействия пользователей, управлять доступами и настройками.

Кроме того, в ближайшее время разработчики добавят в продукт функции, еще не знакомые большинству российских пользователей. Среди них - ИИ-ассистент, который сможет генерировать краткое содержание длинных переписок и освободит пользователей от чтения сотен сообщений. Также появятся новые сценарии командного взаимодействия и "треки" - временные чаты, которые пользователи смогут создавать под конкретные задачи.

"Работа над мессенджером началась с создания концепции онлайн-пространства, способствующего продуктивности в любой команде. При ее разработке мы не только изучили все существующие решения и опыт пользователей, но и провели серию интервью с представителями бизнеса, узнали об их "болях" и потребностях. Мы поддерживаем связь с нашей целевой аудиторией на всех этапах при каждом обновлении сервиса, это серьезно помогает в развитии продукта. Мы планируем расширять функциональность Чатов так, чтобы задать стандарт делового общения в российских компаниях", — отмечает руководитель продукта МТС Линк Чаты Андрей Лучицкий.

Об МТС Линк
"Вебинар Технологии" (бренд МТС Линк) — российский разработчик сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы, входит в цифровую экосистему МТС. МТС Линк включает в себя решения для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, крупных виртуальных и гибридных мероприятий, создания собственных курсов и интерактивных онлайн-досок. Корпоративный мессенджер собственной разработки находится в стадии тестирования. За год на платформе проходит около 5 млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 млн пользователей. Компания "Вебинар Технологии" имеет собственную серверную инфраструктуру на территории России, а ее сервисы зарегистрированы в реестре отечественного ПО. 

Фото: пресс-служба МТС
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Теги:
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