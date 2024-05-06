"Эксперт РА" подтвердил кредитный рейтинг Росбанка на уровне ruААА Бизнес

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Росбанка на уровне ruAAA. Таким образом, Росбанк сохраняет свои позиции на протяжении уже 8 лет и остается единственным российским частным банком с наивысшим кредитным рейтингом. По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

​Как отмечает агентство, рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, адекватным запасом капитала при укреплении способности к его генерации, умеренно высоким качеством активов, приемлемыми оценками ликвидной позиции и профиля фондирования, а также высокой оценкой качества корпоративного управления. В качестве фактора поддержки учтена высокая вероятность оказания административной поддержки со стороны государства, обусловленной статусом системно значимой кредитной организации в банковской системе РФ.

Подчеркивая адекватную достаточность капитала при укреплении способности к его генерации, агентство отмечает высокий уровень диверсификации активных операций, что снижает потенциальное давление на капитал. Существенную поддержку финансовому результату оказали стабильная динамика процентных и комиссионных доходов, конверсия и операции на финансовом рынке, благодаря чему показатель RoE вырос до 13,8% в соответствии с РСБУ за период с 01.04.2023 по 01.04.2024 против 2,3% за аналогичный период годом ранее.

Агентство оценивает рыночные позиции Росбанка как сильные. По состоянию на 1 апреля 2024 года банк входит в топ-15 российских кредитных организаций по величине активов. За 2023 год банк в два раза нарастил ссуды бизнесу. Розничный портфель увеличился более чем на 33%, что также существенно опережает средние рыночные темпы. Универсальный характер деятельности обусловил высокую диверсификацию бизнеса по сегментам.

Высокую оценку агентство дает как качеству розничного портфеля, несмотря на темпы прироста в 1,5 раза выше средних по рынку, так и корпоративному кредитному портфелю, подчеркивая, что основной прирост объема корпоративных кредитов пришелся на компании, представленные стратегическими предприятиями РФ ил отраслевыми лидерами.

Сильные компетенции и значительный профессиональный опыт членов Совета директоров и исполнительных органов Росбанка, а также развитая практика управления банковскими рисками и высокий уровень регламентации принятия решений усиливают позиции банка на рынке. На 2024 год ставится задача по более сдержанному росту активов под риском с одновременным повышением операционной эффективности бизнес-линий и комиссионных доходов по уже действующей клиентской базе.

Агентство выставляет кредитные рейтинги банков на регулярной основе. Кредитный рейтинг Росбанка был впервые опубликован 30.10.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 11.05.2023.

Наивысший кредитный рейтинг Росбанку со стабильным прогнозом присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Очередное рассмотрение кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.

Комментирует директор территориального офиса Росбанка в Нижнем Новгороде Татьяна Ермакова: "Для нас важно, что по подтвержденному наивысшему рейтингу кредитоспособности Росбанка установлен стабильный прогноз. Кредитный рейтинг национального рейтингового агентства - это один из наиболее важных маркеров надёжности российских банков".

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