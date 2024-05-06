"Эксперт РА" подтвердил кредитный рейтинг Росбанка на уровне ruААА

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Росбанка на уровне ruAAA. Таким образом, Росбанк сохраняет свои позиции на протяжении уже 8 лет и остается единственным российским частным банком с наивысшим кредитным рейтингом. По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.
Как отмечает агентство, рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, адекватным запасом капитала при укреплении способности к его генерации, умеренно высоким качеством активов, приемлемыми оценками ликвидной позиции и профиля фондирования, а также высокой оценкой качества корпоративного управления. В качестве фактора поддержки учтена высокая вероятность оказания административной поддержки со стороны государства, обусловленной статусом системно значимой кредитной организации в банковской системе РФ.
Подчеркивая адекватную достаточность капитала при укреплении способности к его генерации, агентство отмечает высокий уровень диверсификации активных операций, что снижает потенциальное давление на капитал. Существенную поддержку финансовому результату оказали стабильная динамика процентных и комиссионных доходов, конверсия и операции на финансовом рынке, благодаря чему показатель RoE вырос до 13,8% в соответствии с РСБУ за период с 01.04.2023 по 01.04.2024 против 2,3% за аналогичный период годом ранее.
Агентство оценивает рыночные позиции Росбанка как сильные. По состоянию на 1 апреля 2024 года банк входит в топ-15 российских кредитных организаций по величине активов. За 2023 год банк в два раза нарастил ссуды бизнесу. Розничный портфель увеличился более чем на 33%, что также существенно опережает средние рыночные темпы. Универсальный характер деятельности обусловил высокую диверсификацию бизнеса по сегментам.
Высокую оценку агентство дает как качеству розничного портфеля, несмотря на темпы прироста в 1,5 раза выше средних по рынку, так и корпоративному кредитному портфелю, подчеркивая, что основной прирост объема корпоративных кредитов пришелся на компании, представленные стратегическими предприятиями РФ ил отраслевыми лидерами.
Сильные компетенции и значительный профессиональный опыт членов Совета директоров и исполнительных органов Росбанка, а также развитая практика управления банковскими рисками и высокий уровень регламентации принятия решений усиливают позиции банка на рынке. На 2024 год ставится задача по более сдержанному росту активов под риском с одновременным повышением операционной эффективности бизнес-линий и комиссионных доходов по уже действующей клиентской базе.
Агентство выставляет кредитные рейтинги банков на регулярной основе. Кредитный рейтинг Росбанка был впервые опубликован 30.10.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 11.05.2023.
Наивысший кредитный рейтинг Росбанку со стабильным прогнозом присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Очередное рассмотрение кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
Комментирует директор территориального офиса Росбанка в Нижнем Новгороде Татьяна Ермакова: "Для нас важно, что по подтвержденному наивысшему рейтингу кредитоспособности Росбанка установлен стабильный прогноз. Кредитный рейтинг национального рейтингового агентства - это один из наиболее важных маркеров надёжности российских банков".
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