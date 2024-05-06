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Бизнес

К началу навигации МегаФон прокачал мобильный интернет у Речного вокзала

07 мая 2024 17:02  [109] Бизнес

Площадь Маркина стала одной из более чем 60 локаций в Нижнем Новгороде, где инженеры оператора активировали дополнительный диапазон частот на существующих базовых станциях. Это позволило увеличить скорость передачи данных в смартфонах и планшетах нижегородцев и гостей города на 30%.

Для расширения покрытия и ускорения мобильного интернета оператор задействовал высокочастотный диапазон, который наиболее эффективен для повышения емкости сети.

С начала года соответствующие технические мероприятия прошли на основных туристических маршрутах города: улицах Совнаркомовской и Максима Горького, площади Минина и Пожарского, в районе набережной Гребного канала, а накануне весенне-летнего сезона — на улице Рождественской, где находится здание Речного вокзала и причалы, откуда отправляются в путь "Метеоры" и "Валдаи".

"В этом году навигация на Волге в районе Нижнего Новгорода открывается в два этапа — в конце апреля в свой первый в этом сезоне рейс отправился круизный лайнер. А майские праздники ознаменуются стартом навигации скоростного флота. Мы успели завершить работы заранее, чтобы пассажиры всех видов речных судов, которые с ветерком полетят по красавице Волге, могли делиться с друзьями фото и видео-впечатлениями. В результате проведенных работ средняя скорость загрузки выросла до 30 Мбит/с, а максимальная может достигать 150 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами", - говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

Добавим, что за последние полгода инженеры оператора прокачали связь и мобильный интернет в нескольких территориях, куда чаще всего курсируют суда на подводных крыльях из Нижнего Новгорода. Среди них: Бор, Городец, Балахна, Дзержинск.

Реклама. ПАО "МегаФон" https://nn.megafon.ru  

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