Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Сосна из Нижегородской области претендует на звание дерева года России
Лучшие дружинники Нижнего Новгорода по итогам 2023 года
Жителей Нижнего Новгорода просят оценить работу полиции
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
13 мая 2024 14:40  [55] "Ростелеком" запускает реферальную программу для партнеров B2B-маркетплейса
08 мая 2024 18:24  [589] Нижегородская "Сосновскагропромтехника" увеличила выработку на треть благодаря нацпроекту
08 мая 2024 16:22  [741] Спрос на арендные самокаты в Нижнем Новгороде в майские праздники вырос в 3 раза
07 мая 2024 17:02  [472] К началу навигации МегаФон прокачал мобильный интернет у Речного вокзала
07 мая 2024 16:46  [511] Новым сотрудникам завода ОМК в Выксе выплатят по 25 тысяч рублей при трудоустройстве
07 мая 2024 10:18  [536] Более 20 нижегородских предприятий заключили 34 экспортных контракта 2024 году
07 мая 2024 09:10  [472] "Эксперт РА" подтвердил кредитный рейтинг Росбанка на уровне ruААА
06 мая 2024 14:06  [514] Нижегородские компании смогут использовать новый отечественный мессенджер Чаты
06 мая 2024 13:05  [499] Нижний Новгород вышел на третье место в стране по продажам товаров для умного дома
06 мая 2024 12:23  [551] Предприниматели Нижегородской области примут участие в конференции "Мой бизнес 360"
Бизнес

"Ростелеком" запускает реферальную программу для партнеров B2B-маркетплейса

13 мая 2024 14:40  [55] Бизнес

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" разработал агентский кабинет для предпринимателей — партнеров собственного маркетплейса продуктов и сервисов для бизнеса. После регистрации в нем физические и юридические лица смогут присоединиться к реферальной программе и получать доход, рекомендуя B2B-продукты "Ростелекома", а также другие цифровые сервисы, представленные на маркетплейсе.

Реферальная программа маркетплейса "Ростелекома" позволяет участникам не только эффективно продавать инновационные сервисы и продукты для бизнеса, но и получать регулярный пассивный доход. В личном кабинете партнеры смогут отслеживать список продуктов для рекомендаций своим клиентам, видеть путь клиента и его операции, а также сумму своего вознаграждения. Здесь же можно создать ссылку или QR-код для публикации в социальных сетях или в собственных информационных системах для рекомендации выделенного продукта или маркетплейса в целом. За каждую успешную покупку продукта клиентом партнер получит процент от оплаты на свой счет. Таким образом реферальная программа приносит выгоду всем участниками: клиент находит необходимые сервисы для своего бизнеса, а партнер зарабатывает на продаже.

Маркетплейс продуктов и сервисов для B2B заработал в июле 2023 года. Сегодня площадка предлагает около 100 готовых решений для малого и среднего бизнеса. На витрине доступны цифровые сервисы для автоматизации рабочих процессов, маркетинговые инструменты для привлечения клиентов, различные финансовые решения, инструменты с искусственным интеллектом и многое другое. Пользователи маркетплейса могут собрать индивидуальный набор сервисов для своего бизнеса, получить персонализированное предложение и возможности для расширения своего дела. Самые популярные продукты "Ростелекома" на B2B-маркетплейсе — "Wi-Fi радар" и сервис таргетированных звонков. Среди партнерских продуктов пользователи чаще всего выбирают конструктор сайтов и приложений, финансовые сервисы и сервис создания магазина в Telegram.

"Мы запустили реферальную программу, чтобы охватить еще больше полезных и актуальных продуктов для бизнеса. Уже в ближайшее время планируем масштабировать ее на всю страну, чтобы вместе с “Ростелекомом” могли зарабатывать не только крупные федеральные партнеры, но и локальные ИТ-предприниматели, которые только начинают свой путь. Уверен, что участники программы оценят эффективную систему бонусов и вознаграждений, которая позволит им получать как моментальный, так и стабильный пассивный доход", — говорит Василий Лещенко, директор офиса перспективных продуктов корпоративного и государственного сегментов "Ростелекома".

Развитием маркетплейса и реферальной программы занимается Лаборатория продуктов B2B "Ростелекома". Ее команда постоянно расширяет ассортимент сервисов и продуктов на витрине площадки. Уже в ближайшее время через агентский кабинет будут доступны бандлы — наборы комплементарных продуктов, которые дополняют друг друга на выгодных условиях.

Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МСП Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph