"Ростелеком" запускает реферальную программу для партнеров B2B-маркетплейса Бизнес

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" разработал агентский кабинет для предпринимателей — партнеров собственного маркетплейса продуктов и сервисов для бизнеса. После регистрации в нем физические и юридические лица смогут присоединиться к реферальной программе и получать доход, рекомендуя B2B-продукты "Ростелекома", а также другие цифровые сервисы, представленные на маркетплейсе.

Реферальная программа маркетплейса "Ростелекома" позволяет участникам не только эффективно продавать инновационные сервисы и продукты для бизнеса, но и получать регулярный пассивный доход. В личном кабинете партнеры смогут отслеживать список продуктов для рекомендаций своим клиентам, видеть путь клиента и его операции, а также сумму своего вознаграждения. Здесь же можно создать ссылку или QR-код для публикации в социальных сетях или в собственных информационных системах для рекомендации выделенного продукта или маркетплейса в целом. За каждую успешную покупку продукта клиентом партнер получит процент от оплаты на свой счет. Таким образом реферальная программа приносит выгоду всем участниками: клиент находит необходимые сервисы для своего бизнеса, а партнер зарабатывает на продаже.

Маркетплейс продуктов и сервисов для B2B заработал в июле 2023 года. Сегодня площадка предлагает около 100 готовых решений для малого и среднего бизнеса. На витрине доступны цифровые сервисы для автоматизации рабочих процессов, маркетинговые инструменты для привлечения клиентов, различные финансовые решения, инструменты с искусственным интеллектом и многое другое. Пользователи маркетплейса могут собрать индивидуальный набор сервисов для своего бизнеса, получить персонализированное предложение и возможности для расширения своего дела. Самые популярные продукты "Ростелекома" на B2B-маркетплейсе — "Wi-Fi радар" и сервис таргетированных звонков. Среди партнерских продуктов пользователи чаще всего выбирают конструктор сайтов и приложений, финансовые сервисы и сервис создания магазина в Telegram.

"Мы запустили реферальную программу, чтобы охватить еще больше полезных и актуальных продуктов для бизнеса. Уже в ближайшее время планируем масштабировать ее на всю страну, чтобы вместе с “Ростелекомом” могли зарабатывать не только крупные федеральные партнеры, но и локальные ИТ-предприниматели, которые только начинают свой путь. Уверен, что участники программы оценят эффективную систему бонусов и вознаграждений, которая позволит им получать как моментальный, так и стабильный пассивный доход", — говорит Василий Лещенко, директор офиса перспективных продуктов корпоративного и государственного сегментов "Ростелекома".

Развитием маркетплейса и реферальной программы занимается Лаборатория продуктов B2B "Ростелекома". Ее команда постоянно расширяет ассортимент сервисов и продуктов на витрине площадки. Уже в ближайшее время через агентский кабинет будут доступны бандлы — наборы комплементарных продуктов, которые дополняют друг друга на выгодных условиях.

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