Нижегородские супруги стали героями реалити-шоу "Клиника счастья. Реалити" Общество

Компания МТС совместно с онлайн-кинотеатром KION, входящим в экосистему, сообщает о реализации уникального проекта, который поможет спасти семью за три дня. В числе участников реалити-шоу реальные семейные пары, которые зашли в тупик в отношениях, из Нижнего Новгорода, Самары, Тюмени, Владивостока, Казани, Перми, Новосибирска и других регионов страны.

1 июня в онлайн-кинотеатре KION от экосистемы МТС состоится премьера шоу "Клиника счастья. Реалити" c Авророй. Это проект, посвященный всем аспектам важной и сложной темы семейных отношений. Он переносит в реальную жизнь уникальную клинику из популярного сериала "Клиника счастья" линейки KION Originals. Экспертами шоу стали уникальные специалисты - эндокринологи, сексологи и психологи, которым предстоит помочь 24 парам из 16 городов нашей страны разобраться с проблемами, мешающими им жить полноценной жизнью, потому что для их решения уже есть понятные и хорошо изученные инструменты. В каждом выпуске - новые семьи с разными судьбами, но одним запросом: спасти семью и стать счастливыми.

Наставниками героев станут Светлана Калиниченко - основатель Клиники гормонального здоровья и холистической медицины, которая и стала прототипом "Клиники счастья" из одноименного сериала; заведующий онкоурологического, онкогинекологического отделения РНЦРР и кафедрой спортивной медицины РУДН Александр Дзидзария; главный врач Клиники гормонального здоровья и холистической медицины, врач-кардиолог, доцент кафедры эндокринологии с курсом холистической медицины ФНМО МИ РУДН Леонид Ворслов; психолог, семейный системный психотерапевт, сертифицированный семейный коуч Юлия Дердо; сексолог, клинический психолог Наталья Романовская; руководитель экспертного центра по лечению ожирения и сахарного диабета Татьяна Свидерская. Все пары проведут в стенах клиники по три дня: им предстоит медицинский чекап с рекомендациями, индивидуальная практика и психологический разбор проблем.

Проект "Клиника счастья. Реалити" - первое в России реалити по мотивам сериала. Ранее никто не рассматривал счастье с точки зрения науки, не изучал его так, как это делают специалисты проекта. Создатели впервые взглянули на семейные отношения комплексно, учитывая абсолютно все их аспекты: чувства, интимная жизнь, гормональный баланс и влияние на взаимодействие в парах. Проект отражает ценность сохранения браков и союзов, что является актуальной тенденцией в 2024 году, признанном Годом семьи.

Ведущей реалити и проводником к счастью героев стала Аврора - одна их самых популярных ведущих российского телевидения, а также жена и мама с большим опытом семейной жизни.

"Когда работаешь над реалити, никогда не знаешь, в какую сторону вырулит история. Для каждой пары у нас были подготовлены события и практики, но в какой-то момент вдруг начинали открываться новые вводные, новые откровения, появлялись новые реакции. Тем и интереснее работа - было много непредсказуемого и удивительного. И у авторов было не меньше инсайтов, чем у героев. Мы провели немало консультаций вместе с сексологами, психологами, эндокринологами, и мне кажется, что мы вместе с героями прошли целый курс сексологии! Для меня это был проект мечты. Участники шоу - обычные люди, которые живут в разных городах России, от Москвы до Владивостока. Поэтому истории и будут интересны зрителям. Они увидят в этих людей себя, свои проблемы. Даже я в историях пар увидела ситуации, которые и я проживала в своей жизни. В этом и есть интерес, "соль" проекта", - отмечает ведущая проекта Аврора.

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Кадры предоставлены: KION

Тизер доступен по ссылке: https://youtu.be/iaIvwOcDJWU

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