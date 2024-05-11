Виды металлопроката и его применение

В строительной сфере металлопрокат является основой для создания многих видов сборных и сварных конструкций, зданий и сооружений. Чтобы увеличить устойчивость бетона, его армируют с помощью таких металлических изделий, как швеллер, арматура, двутавровая балка и так далее. Эти элементы используются для строительства производственных и жилых зданий, ангаров, складов, хозяйственных построек и так далее. Также они необходимы при создании мостовых сооружений. Кроме этого, металлопрокат используется при производстве габаритного промышленного оборудования.

Классификация

Металлопрокат бывает сортовым и листовым. В первую категорию входят балки, швеллер, уголки и так далее. Во вторую – круг, шестигранник, квадрат и многое другое.

Сортовой металлопрокат

Сортовой прокат делится на простой и фасонный. К фасонному прокату относится уголок, который может быть с равными полочками или с разными, а также двутавровая балка.

Простой сортовой прокат – это круг, катанка, арматура, шестигранник и так далее. Например, шестигранник применяется для производства гаек и болтов, а квадрат может использоваться при производстве деталей машин в промышленной сфере. Наиболее популярные виды сортового проката строит рассмотреть подробнее.

Арматура

По типу поверхности этот прокат бывает гладким и рифленым. Благодаря рифлению арматура прочно соединяется с бетоном при затвердевании железобетонных изделий. Также она обеспечивает повышенную степень армирования и устойчивость к любым деформациям. Применяется такой прокат при строительстве зданий и сооружений, а также в сфере армирования дорожных покрытий.

Гладкая арматура является частью арматурных каркасов, используется для усиления кирпичной кладки или блоковых швов. Она также применяется при производстве строительной сетки, которая может иметь любую сферу применения. Из нее изготавливают монтажные петли, она нужна для усиления цементно-бетонной стяжки пола и так далее.

Швеллер

Этот вид проката весьма распространен в сфере одно- и многоэтажного строительства, при производстве зданий и промышленных сооружений. Востребован он и в машиностроении, при производстве промышленного оборудования, в процессе сборки металлических каркасов, для создания перекрытий и так далее. Этот прокат может производиться холодной или горячей прокаткой. Существует отдельная категория – гнутый швеллер, который получают благодаря работе специального гибочного станка.

Двутавр

Это балка, которая по форме своего сечения напоминает собой букву «Н». Используется она в строительстве, автомобильной промышленности, в подъемных механизмах, в вагоностроении, при армировании шахтных стволов и так далее. В подъемных механизмах двутавр используется в качестве монорельсы.

Уголок

Он имеет сечение в форме буквы «Г» и может производиться холодной или горячей прокаткой. Полочки у уголка могут быть разными или одинаковыми по длине. Применяют такой прокат в вагоностроении, машиностроении, в строительстве (например, он идеально подходит для формирования углов дверных и оконных проемов). Также он применяется при производстве мебели и различной техники.

Труба

Это главный элемент, использующийся при прокладке инженерных коммуникаций, таких как газопровод или водопровод. По трубам транспортируют как жидкие, так и газообразные вещества. В нагретом виде можно транспортировать и вязкие продукты. Отличаются трубы между собой материалом, диаметром и толщиной. Также разным может быть и профиль. Наибольшее распространения получил круглый трубный прокат, но следует знать, что трубы могут иметь и квадратное, овальное, треугольное или прямоугольное сечение. Транспортируют по трубам воду, нефть, химические вещества, различные газы и так далее.

Листовой прокат

В эту категорию входят листы, полосы и рулоны. Производится такой вид металлопроката холодной или горячей прокаткой. Отличаются эти процессы тем, что в первом случае нет предварительного нагрева заготовки, а во втором – есть.

Главной сферой применения листов из металла является обустройство кровли, а также производство оборудования, автомобилей и бытовой техники. Широко используется листовой прокат в авиа- и судостроении. Листы отличаются между собой материалом и размерами. Они могут производиться также из нержавеющей стали. В таком случае прокат будет обладать антикоррозионными свойствами, а также высокой прочностью. Одним из самых ярких примеров листового проката является профилированный настил (профнастил).

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